«Проектория» будущего: в Ярославле завершает работу образовательный форум

В Ярославле завершает работу всероссийский образовательный форум «Проектория». Его миссия зашифрована в названии.
Участникам форума — а это более 500 старшеклассников со всех концов страны — предстояло найти ответ на вопрос «Кто я?». То есть определиться с будущей профессией и необходимым для нее образованием.
В этом школьникам помогали мастер-классы и лекции, а также занятия, где давались задачи, основанные на примерах из жизни. Свою эффективность методика доказала прямо во время форума. Часть старшеклассников уже заключила контракты с работодателями. А авторы лучших проектов, привезенных в Ярославль, могут рассчитывать на финансирование от инвесторов.
«Проектория» проводится в городе уже несколько лет. В этом году заработал и интернет-портал «Проектория онлайн». Он тоже помогает школьникам, вузам и компаниям найти друг друга.
В этом школьникам помогали мастер-классы и лекции, а также занятия, где давались задачи, основанные на примерах из жизни. Свою эффективность методика доказала прямо во время форума. Часть старшеклассников уже заключила контракты с работодателями. А авторы лучших проектов, привезенных в Ярославль, могут рассчитывать на финансирование от инвесторов.
«Проектория» проводится в городе уже несколько лет. В этом году заработал и интернет-портал «Проектория онлайн». Он тоже помогает школьникам, вузам и компаниям найти друг друга.
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