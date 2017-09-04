Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 04.09, 19:46
    «Проектория» будущего: в Ярославле завершает работу образовательный форум. Ярославль, дети и подростки, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Проектория» будущего: в Ярославле завершает работу образовательный форум

    «Проектория» будущего: в Ярославле завершает работу образовательный форум

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    «Проектория» будущего: в Ярославле завершает работу образовательный форум

    «Проектория» будущего: в Ярославле завершает работу образовательный форум

    «Проектория» будущего: в Ярославле завершает работу образовательный форум

      В Ярославле завершает работу всероссийский образовательный форум «Проектория». Его миссия зашифрована в названии.

      Участникам форума — а это более 500 старшеклассников со всех концов страны — предстояло найти ответ на вопрос «Кто я?». То есть определиться с будущей профессией и необходимым для нее образованием.

      В этом школьникам помогали мастер-классы и лекции, а также занятия, где давались задачи, основанные на примерах из жизни. Свою эффективность методика доказала прямо во время форума. Часть старшеклассников уже заключила контракты с работодателями. А авторы лучших проектов, привезенных в Ярославль, могут рассчитывать на финансирование от инвесторов.

      «Проектория» проводится в городе уже несколько лет. В этом году заработал и интернет-портал «Проектория онлайн». Он тоже помогает школьникам, вузам и компаниям найти друг друга.

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