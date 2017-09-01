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  • 01.09, 16:06

    Путин рассказал школьникам о «внутреннем ядерном реакторе»

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    Путин рассказал школьникам о «внутреннем ядерном реакторе»

    Путин рассказал школьникам о «внутреннем ядерном реакторе»

    Путин рассказал школьникам о «внутреннем ядерном реакторе»

    Владимир Путин поздравил российских школьников с Днем знаний и рассказал, что позволяет России развиваться.

    Выступая в Ярославле, глава государства обратился ко всей аудитории Всероссийского открытого урока «Россия, устремленная в будущее».

    Владимир Путин, президент РФ: «Наше мероприятие приурочено к празднику, Дню знаний, началу учебного года, и поэтому я хочу и вас, всех присутствующих в этом зале, и всех, кто нас видит по различным каналам средств массовой информации, всех — студентов, школьников, преподавателей — поздравить с этим замечательным праздником. С Днем знаний!»

    Также президент рассказал школьникам, что всегда двигало и двигает вперед российский народ, и призвал учеников «добиваться качественно лучших результатов».

    Владимир Путин, президент РФ: «Если мы существуем более тысячи лет и так активно развиваемся, укрепляем себя, значит, что-то у нас есть такое, что этому способствует. Это что-то — это внутренний ядерный реактор нашего народа, некая пассионарность, о которой говорил еще Гумилёв, двигает нас вперед».

    Кроме того, президент предложил тему для итогового сочинения, которое одиннадцатиклассники пишут в декабре. По словам Путина, школьники могли бы написать сочинение «Россия, устремленная в будущее» и «посмотреть на то, какой вы видите нашу страну на рубеже 40–50-х годов». Путин также заявил, что страна, добившаяся лидерства в создании искусственного интеллекта, «будет властелином мира», и отметил, что «очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках».

    Открытый урок проводится в рамках форума профессиональной навигации «Проектория», который продлится в Ярославле до 4 сентября. Прямая трансляция Всероссийского открытого урока велась на НТВ.Ru.

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