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  • 31.08, 15:54

    Путин 1 сентября проведет открытый урок для миллиона россиян

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    Путин 1 сентября проведет открытый урок для миллиона россиян

    Путин 1 сентября проведет открытый урок для миллиона россиян

    Путин 1 сентября проведет открытый урок для миллиона россиян

    Президент России Владимир Путин проведет 1 Сентября всероссийский урок для российских учащихся в режиме телемоста.

    Как сообщили в пресс-службе Кремля, сообщает в четверг пресс-служба Кремля 1 сентября президент совершит рабочую поездку в Ярославскую область, в ходе которой примет участие во Всероссийском открытом уроке «Россия, устремленная в будущее».

    Общая аудитория Всероссийского открытого урока составит более одного миллиона учащихся и педагогов. Кроме того, запланировано общение в режиме телемоста со школьниками из разных регионов страны.

    В Ярославле Путин также проведет беседу с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым и встретится с общественностью региона.

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