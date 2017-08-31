Путин 1 сентября проведет открытый урок для миллиона россиян

Президент России Владимир Путин проведет 1 Сентября всероссийский урок для российских учащихся в режиме телемоста.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, сообщает в четверг пресс-служба Кремля 1 сентября президент совершит рабочую поездку в Ярославскую область, в ходе которой примет участие во Всероссийском открытом уроке «Россия, устремленная в будущее».



Общая аудитория Всероссийского открытого урока составит более одного миллиона учащихся и педагогов. Кроме того, запланировано общение в режиме телемоста со школьниками из разных регионов страны.



В Ярославле Путин также проведет беседу с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым и встретится с общественностью региона.