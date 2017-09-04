Забивший приятеля трубой подросток с Кубани уже проявлял вспышки агрессии

Подросток, подозреваемый в убийстве одноклассника в Краснодарском крае, ранее проявлял вспышки агрессии.
Напомним, тело 13-летнего подростка с открытой черепно-мозговой травмой было найдено 1 сентября на заброшенном участке возле поселка Голубая Нива в Краснодарском крае. По данным следствия, вечером 31 августа 12-летний подросток несколько раз ударил одноклассника по голове металлической трубой, причем свидетелями произошедшего стали другие школьники. От полученных травм потерпевший скончался на месте, возбуждено уголовное дело.
Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, дети были активными, занимались спортом, их семьи считаются благополучными.
Анна Кузнецова: «Мы обсудили, были ли предпосылки этой вот ситуации. Ответ был ожидаемым: сообщения о фактах агрессии были и раньше».
Она уточнила, что вспышки агрессии до чрезвычайных происшествий наблюдались также и у других детей из разных регионов, которые оказывались в подобных ситуациях, но, как и в случае с краснодарском мальчиком, меры для решения проблемы не были приняты.
Кузнецова отметила, что наличие психолога в школе не всегда может помочь в такой ситуации. По ее мнению, необходимо изучить детскую агрессию как явление, чтобы «принять более мудрые решения» и избежать подобных трагедий в дальнейшем.
Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, дети были активными, занимались спортом, их семьи считаются благополучными.
Анна Кузнецова: «Мы обсудили, были ли предпосылки этой вот ситуации. Ответ был ожидаемым: сообщения о фактах агрессии были и раньше».
Она уточнила, что вспышки агрессии до чрезвычайных происшествий наблюдались также и у других детей из разных регионов, которые оказывались в подобных ситуациях, но, как и в случае с краснодарском мальчиком, меры для решения проблемы не были приняты.
Кузнецова отметила, что наличие психолога в школе не всегда может помочь в такой ситуации. По ее мнению, необходимо изучить детскую агрессию как явление, чтобы «принять более мудрые решения» и избежать подобных трагедий в дальнейшем.
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