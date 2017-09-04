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  • 04.09, 16:44

    Сирийская армия при поддержке ВКС РФ взяла две стратегические высоты

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    Сирийская армия при поддержке ВКС РФ взяла две стратегические высоты

    Сирийская армия при поддержке ВКС РФ взяла две стратегические высоты

    Сирийские правительственные войска продолжают продвижение к городу Дейр-эз-Зор. За последние сутки им удалось взять две стратегические высоты.

    Из сообщения Минобороны РФ: «Группировка сирийских войск под командованием генерала Хасана Сухела, действующая на юге провинции Ракка, за последние сутки продвинулась на восемь километров и овладела двумя стратегически важными высотами».

    В сообщении также отмечается, что сирийским войскам, наступающим со стороны Эс-Сухне, удалось выбить террористов ИГ (запрещенная в РФ группировка) с позиций вдоль дороги Пальмира — Дейр-эз-Зор. Отмечается, что военные вышли на подступы к населенному пункту Бир-Кабакеб.

    Наступление правительственных сил Сирии на Дэйр-эз-Зор поддерживает российская авиация. Только за прошедшие сутки было осуществлено более 80 боевых вылетов.

    По данным Минобороны, в результате ударов террористы потеряли более 70 человек убитыми и ранеными. Уничтожены два танка, три БМП, более 10 машин повышенной проходимости с установленным тяжелым вооружением. В военном ведомстве добавили, что деблокирование Дейр-эз-Зора станет стратегическим поражением ИГ.

    На днях стало известно, что сирийские войска при поддержке ВКС РФ освободили город Акербат. Таким образом, был ликвидирован последний крупный очаг сопротивления боевиков в центральной части Сирии.

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