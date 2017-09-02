Сирийские войска при поддержке ВКС РФ освободили город Акербат

В российском военном ведомстве сообщили, что в центральной части Сирии ликвидирован последний крупный очаг сопротивления террористов.
В Минобороны РФ сообщили, что сирийские правительственные войска освободили стратегически важный город Акербат, передает «Интерфакс». Операция по ликвидации крупной группировки террористов ИГИЛ (запрещенной в РФ организации — ред.) проводилась в восточной части провинции Хама при активной поддержке ВКС РФ. Российские самолеты уничтожили опорную технику и бронетехнику, огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи террористов ИГИЛ.
Минобороны РФ: «Подразделения 4-й танковой дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями 5-го добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободили город Акербат».
Таким образом, был ликвидирован последний крупный очаг сопротивления боевиков в центральной части Сирии.
В районе Дейр-эз-Зора сирийская армия тем временем продолжает успешное наступление — военные при поддержке ВКС РФ сжимают кольцо вокруг ИГИЛ.
Минобороны РФ: «Подразделения 4-й танковой дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями 5-го добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободили город Акербат».
Таким образом, был ликвидирован последний крупный очаг сопротивления боевиков в центральной части Сирии.
В районе Дейр-эз-Зора сирийская армия тем временем продолжает успешное наступление — военные при поддержке ВКС РФ сжимают кольцо вокруг ИГИЛ.
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