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  • 04.09, 16:44

    СК завел на москвича дело после стрельбы из автомата на МКАД

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    СК завел на москвича дело после стрельбы из автомата на МКАД

    СК завел на москвича дело после стрельбы из автомата на МКАД

    В отношении москвича, который устроил стрельбу из автомобиля BMW на МКАД, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

    Ранее сообщалось, что в минувший вторник на 41-м километре МКАД из окна BMW черного цвета неизвестный произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на автомат Калашникова.

    Сотрудники полиции остановили автомобиль на улице Дмитрия Ульянова. В момент задержания в машине находились ее владелец, 28-летний москвич, и пассажир, 21-летний приезжий.

    Из сообщения ГУ МВД по Москве: «На заднем сиденье полицейскими обнаружен охолощенный автомат Калашникова с возможностью имитации выстрела и три патрона светозвукового действия. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что на МКАД 28-летний москвич, находясь на заднем сиденье BMW, произвел несколько выстрелов в воздух».

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