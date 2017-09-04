СК завел на москвича дело после стрельбы из автомата на МКАД

В отношении москвича, который устроил стрельбу из автомобиля BMW на МКАД, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в минувший вторник на 41-м километре МКАД из окна BMW черного цвета неизвестный произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на автомат Калашникова.
Сотрудники полиции остановили автомобиль на улице Дмитрия Ульянова. В момент задержания в машине находились ее владелец, 28-летний москвич, и пассажир, 21-летний приезжий.
Из сообщения ГУ МВД по Москве: «На заднем сиденье полицейскими обнаружен охолощенный автомат Калашникова с возможностью имитации выстрела и три патрона светозвукового действия. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что на МКАД 28-летний москвич, находясь на заднем сиденье BMW, произвел несколько выстрелов в воздух».
Сотрудники полиции остановили автомобиль на улице Дмитрия Ульянова. В момент задержания в машине находились ее владелец, 28-летний москвич, и пассажир, 21-летний приезжий.
Из сообщения ГУ МВД по Москве: «На заднем сиденье полицейскими обнаружен охолощенный автомат Калашникова с возможностью имитации выстрела и три патрона светозвукового действия. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что на МКАД 28-летний москвич, находясь на заднем сиденье BMW, произвел несколько выстрелов в воздух».
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