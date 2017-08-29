Полиция остановила BMW в связи с сообщениями о стрельбе на МКАД

Столичные полицейские обнаружили автомобиль BMW, из которого, по сообщениям очевидцев, стреляли из автомата на МКАД.
Машина была задержана на улице Дмитрия Ульянова, сообщили ТАСС в столичной полиции.
На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства происшествия.
Очевидцы сообщили об инциденте вечером во вторник. По их словам, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия из автомобиля BMW на МКАД.
На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства происшествия.
Очевидцы сообщили об инциденте вечером во вторник. По их словам, неизвестные открыли огонь из автоматического оружия из автомобиля BMW на МКАД.
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