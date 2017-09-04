Генпрокуратура Украины: убийство Вороненкова «фактически раскрыто»

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин утверждает, что дело об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова «фактически раскрыто».
В Генпрокуратуре утверждают, что следствие установило ключевые моменты в деле об убийстве Вороненкова, который был застрелен на улице в Киеве. По словам Евгения Енина, в этом расследовании почти поставлена точка. Об этом он заявил изданию Insider.
Евгений Енин: «Дело фактически раскрыто, и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию».
Напомним, экс-депутата Госдумы РФ застрелили в центре Киева. Охранник Вороненкова сумел ранить киллера, позднее тот скончался в больнице.
Денис Вороненков уехал на Украину вместе с супругой Марией Максаковой в прошлом году, где получил гражданство. Сам он утверждал, что для его переезда были политические причины. Но в СК РФ считали, что он пытался скрыться от следствия: Вороненков в России был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
Евгений Енин: «Дело фактически раскрыто, и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию».
Напомним, экс-депутата Госдумы РФ застрелили в центре Киева. Охранник Вороненкова сумел ранить киллера, позднее тот скончался в больнице.
Денис Вороненков уехал на Украину вместе с супругой Марией Максаковой в прошлом году, где получил гражданство. Сам он утверждал, что для его переезда были политические причины. Но в СК РФ считали, что он пытался скрыться от следствия: Вороненков в России был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
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