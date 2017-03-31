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  • 31.03, 12:40
    Подконтрольный выстрел: кто приказал ликвидировать Дениса Вороненкова. Госдума, Киев, Украина, расследование, убийства и покушения, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Подконтрольный выстрел: кто приказал ликвидировать Дениса Вороненкова

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    Подконтрольный выстрел: кто приказал ликвидировать Дениса Вороненкова

    Подконтрольный выстрел: кто приказал ликвидировать Дениса Вороненкова

    Подконтрольный выстрел: кто приказал ликвидировать Дениса Вороненкова

      Полиция объявила в розыск вероятного сообщника человека, убившего экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Подозреваемого разыскивают по статье «Незаконное обращение с оружием». Как оказалось, погибшего киллера Павла Паршова и его сообщника многое связывает.

      Вероятным пособником убийцы Вороненкова является 32-летний уроженец Днепропетровска Ярослав Левенец. Вместе с Паршовым он служил в батальоне «Донбасс». Оба судимы за отмывание денег.

      Судя по документам, оказавшимся в распоряжении НТВ, убийца и его сообщник давно знакомы, они вместе работали. Но, пожалуй, самое главное — Паршов и Левенец являются ярыми националистами, любителями вышиванок и обладателями третьего дана по боевому гопаку.

      Кстати, именно активисты радикальных группировок до последнего не верили Вороненкову. Беглого экс-депутата они считали засланным казачком.

      Михаил Игнатов, криминалист: «Может быть, кто-то из этих оголтелых фанатов-нацистов просто решил выместить на нем зло. За Крым за тот же, за Донбасс. Дайте я убью москаля. Убей москаля — и ты станешь великим. И все равно, что там Вороненков начал сотрудничать с СБУ, сотрудничать с прокуратурой, стал на путь майдановской власти. Главное, что он из Москвы, что он голосовал за Крым».

      Но это не мешает Киеву и новым киевлянам петь старую песню о главном — о «длинной руке Кремля». Но факты упрямая вещь. Ярослав Левенец незадолго до убийства наведывался в киевскую прокуратуру. Что он там делал? Украинские правоохранители об этом молчат. После этого разговора Ярослав Левенец отключил телефон, и его больше никто не видел. Как на него вышли — тайна, которую в полиции тоже не разглашают.

      Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».

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