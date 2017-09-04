Путин рассказал о «всеобъемлющем партнерстве» внутри БРИКС

В китайском Сямэне прошло первое пленарное заседание саммита БРИКС. Лидеры Бразилии, России, Китая, Индии и ЮАР провели переговоры в узком составе в закрытом режиме, после чего продолжили обсуждение в расширенном формате.
Основной темой заседания в расширенном составе стали вопросы дальнейшего развития БРИКС.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что за последние годы отношения между странами БРИКС «приобрели характер всеобъемлющего партнерства».
Владимир Путин, президент РФ: «Мы совместно ищем ответы на наиболее острые вызовы и угрозы миру и стабильности. Наши страны коллективно решают такие важные социально-экономические задачи, как модернизация национальной промышленности, развитие высоких технологий, а также укрепление конкуренции и повышение уровня жизни граждан».
Лидер Китая Си Цзиньпин на открытии саммита заявил о готовности Пекина создать программу торгово-технического сотрудничества БРИКС на первоначальную сумму 500 млн юаней (76,4 млн долларов).
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что за последние годы отношения между странами БРИКС «приобрели характер всеобъемлющего партнерства».
Владимир Путин, президент РФ: «Мы совместно ищем ответы на наиболее острые вызовы и угрозы миру и стабильности. Наши страны коллективно решают такие важные социально-экономические задачи, как модернизация национальной промышленности, развитие высоких технологий, а также укрепление конкуренции и повышение уровня жизни граждан».
Лидер Китая Си Цзиньпин на открытии саммита заявил о готовности Пекина создать программу торгово-технического сотрудничества БРИКС на первоначальную сумму 500 млн юаней (76,4 млн долларов).
Комментарии