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  • 04.09, 09:09
    Путин рассказал о «всеобъемлющем партнерстве» внутри БРИКС. БРИКС, Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин рассказал о «всеобъемлющем партнерстве» внутри БРИКС

    Путин рассказал о «всеобъемлющем партнерстве» внутри БРИКС

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    Путин рассказал о «всеобъемлющем партнерстве» внутри БРИКС

    Путин рассказал о «всеобъемлющем партнерстве» внутри БРИКС

    Путин рассказал о «всеобъемлющем партнерстве» внутри БРИКС

      В китайском Сямэне прошло первое пленарное заседание саммита БРИКС. Лидеры Бразилии, России, Китая, Индии и ЮАР провели переговоры в узком составе в закрытом режиме, после чего продолжили обсуждение в расширенном формате.

      Основной темой заседания в расширенном составе стали вопросы дальнейшего развития БРИКС.

      Президент России Владимир Путин подчеркнул, что за последние годы отношения между странами БРИКС «приобрели характер всеобъемлющего партнерства».

      Владимир Путин, президент РФ: «Мы совместно ищем ответы на наиболее острые вызовы и угрозы миру и стабильности. Наши страны коллективно решают такие важные социально-экономические задачи, как модернизация национальной промышленности, развитие высоких технологий, а также укрепление конкуренции и повышение уровня жизни граждан».

      Лидер Китая Си Цзиньпин на открытии саммита заявил о готовности Пекина создать программу торгово-технического сотрудничества БРИКС на первоначальную сумму 500 млн юаней (76,4 млн долларов).

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