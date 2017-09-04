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  • 04.09, 07:38
    Появилось видео с места ДТП с детьми в Астрахани. Астрахань, ДТП, дети и подростки, пьяные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявилось видео с места ДТП с детьми в Астрахани

    Появилось видео с места ДТП с детьми в Астрахани

    2 комментария
    Появилось видео с места ДТП с детьми в Астрахани

    Появилось видео с места ДТП с детьми в Астрахани

    Появилось видео с места ДТП с детьми в Астрахани

      В Астрахани грузовик сбил троих детей. Пятилетняя девочка погибла на месте. Еще двоих пострадавших, детей 3 и 10 лет, доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

      По предварительным данным, водитель проехал перекресток на красный свет и сбил детей прямо на зебре. После этого грузовик врезался в иномарку. Девушка, которая была внутри, не пострадала.

      По данным полиции, за рулем грузовика был молодой человек 1998 года рождения. Документов на машину при себе у него не оказалось.

      По словам очевидцев, мужчина был пьян. Сейчас его допрашивают. На месте ДТП работают следователи.

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