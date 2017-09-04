Появилось видео с места ДТП с детьми в Астрахани

В Астрахани грузовик сбил троих детей. Пятилетняя девочка погибла на месте. Еще двоих пострадавших, детей 3 и 10 лет, доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, водитель проехал перекресток на красный свет и сбил детей прямо на зебре. После этого грузовик врезался в иномарку. Девушка, которая была внутри, не пострадала.
По данным полиции, за рулем грузовика был молодой человек 1998 года рождения. Документов на машину при себе у него не оказалось.
По словам очевидцев, мужчина был пьян. Сейчас его допрашивают. На месте ДТП работают следователи.
По данным полиции, за рулем грузовика был молодой человек 1998 года рождения. Документов на машину при себе у него не оказалось.
По словам очевидцев, мужчина был пьян. Сейчас его допрашивают. На месте ДТП работают следователи.
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