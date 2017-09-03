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  • 03.09, 22:35

    Грузовик сбил трех детей в Астрахани, погибла 5-летняя девочка

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    Грузовик сбил трех детей в Астрахани, погибла <nobr>5-летняя</nobr> девочка

    Грузовик сбил трех детей в Астрахани, погибла 5-летняя девочка

    Грузовик сбил трех детей в Астрахани, погибла <nobr>5-летняя</nobr> девочка

    Один ребенок погиб и двое пострадали в результате наезда грузовика в Астрахани.

    ДТП произошло на улице Магнитогорской. Грузовой автомобиль ГАЗ с цистерной проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и на пешеходном переходе сбил трех детей.

    В результате 5-летняя девочка скончалась на месте. Трехлетняя девочка и 10-летний мальчик госпитализированы, они находятся в реанимации, сообщает ТАСС.

    После наезда на детей грузовик врезался в Mercedes, следовавший по встречной полосе. Девушка-водитель из иномарки не пострадала.

    Водитель грузовика задержан. Водительского удостоверения у 19-летнего молодого человека не оказалось. Обстоятельства аварии выясняются.

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