Грузовик сбил трех детей в Астрахани, погибла 5-летняя девочка

Один ребенок погиб и двое пострадали в результате наезда грузовика в Астрахани.
ДТП произошло на улице Магнитогорской. Грузовой автомобиль ГАЗ с цистерной проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и на пешеходном переходе сбил трех детей.
В результате 5-летняя девочка скончалась на месте. Трехлетняя девочка и 10-летний мальчик госпитализированы, они находятся в реанимации, сообщает ТАСС.
После наезда на детей грузовик врезался в Mercedes, следовавший по встречной полосе. Девушка-водитель из иномарки не пострадала.
Водитель грузовика задержан. Водительского удостоверения у 19-летнего молодого человека не оказалось. Обстоятельства аварии выясняются.
В результате 5-летняя девочка скончалась на месте. Трехлетняя девочка и 10-летний мальчик госпитализированы, они находятся в реанимации, сообщает ТАСС.
После наезда на детей грузовик врезался в Mercedes, следовавший по встречной полосе. Девушка-водитель из иномарки не пострадала.
Водитель грузовика задержан. Водительского удостоверения у 19-летнего молодого человека не оказалось. Обстоятельства аварии выясняются.
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