Ассанж: Трампу грозит отстранение в случае разрыва торговых отношений с КНР

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж уверен, что президент Трамп будет смещен с должности, если США прекратят торговлю с Китаем
из-за КНДР.
Джулиан Ассанж: «КНДР ведет с Китаем 90% торговли. Если Трамп приостановит торговлю США с Китаем в 650 млрд долларов, то будет немедленно смещен».
Об этом он написал в Twitter. Ассанж таким образом прокомментировал слова Трампа о том, что США могут полностью прекратить торговлю со странами, которые имеют торговые отношения с КНДР.
КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородной бомбы. Мировое сообщество резко осудило действия Пхеньяна. В американском Белом доме прошло экстренное заседание, на котором Дональду Трампу представили варианты ответных действий.
Об этом он написал в Twitter. Ассанж таким образом прокомментировал слова Трампа о том, что США могут полностью прекратить торговлю со странами, которые имеют торговые отношения с КНДР.
90% of North Korea’s trade is with China. If Trump blocks $650B of US trade with China he’ll be deposed immediately. https://t.co/gSrVc10uos— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 3 сентября 2017 г.
КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородной бомбы. Мировое сообщество резко осудило действия Пхеньяна. В американском Белом доме прошло экстренное заседание, на котором Дональду Трампу представили варианты ответных действий.
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