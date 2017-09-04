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  • 04.09, 06:07

    Ассанж: Трампу грозит отстранение в случае разрыва торговых отношений с КНР

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    Ассанж: Трампу грозит отстранение в случае разрыва торговых отношений с КНР

    Ассанж: Трампу грозит отстранение в случае разрыва торговых отношений с КНР

    Ассанж: Трампу грозит отстранение в случае разрыва торговых отношений с КНР
  • Фото Reuters © 2017

    • Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж уверен, что президент Трамп будет смещен с должности, если США прекратят торговлю с Китаем из-за КНДР.

    Джулиан Ассанж: «КНДР ведет с Китаем 90% торговли. Если Трамп приостановит торговлю США с Китаем в 650 млрд долларов, то будет немедленно смещен».

    Об этом он написал в Twitter. Ассанж таким образом прокомментировал слова Трампа о том, что США могут полностью прекратить торговлю со странами, которые имеют торговые отношения с КНДР.


    КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородной бомбы. Мировое сообщество резко осудило действия Пхеньяна. В американском Белом доме прошло экстренное заседание, на котором Дональду Трампу представили варианты ответных действий.

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