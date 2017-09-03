Шеф Пентагона пообещал «массированный военный ответ» на угрозы КНДР

США готовы ответить на возможные угрозы со стороны КНДР, в том числе адресованные союзникам, масштабным применением военной силы. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
Джеймс Мэттис, глава Пентагона: «На любые угрозы США и их территориям, в том числе Гуаму, или их союзникам будет дан массированный военный ответ, ответ насколько эффективный, настолько и подавляющий».
Такое заявление Мэттис сделал по завершении экстренного совещания в Белом доме. Президент Трамп на нем ознакомился с военными вариантами ответа на действия КНДР, передает ТАСС.
Джеймс Мэттис: «У нас много военных вариантов и президент хотел, чтобы его ознакомили с каждым из них. Мы ясно заявили, что у нас есть возможность защитить себя и наших союзников — Южную Корею и Японию от любой атаки. И наши обязательства перед союзниками непоколебимы».
В ночь на воскресенье КНДР провела испытание водородной бомбы. СБ ООН в понедельник обсудит ситуацию вокруг КНДР на экстренном совещании.
Такое заявление Мэттис сделал по завершении экстренного совещания в Белом доме. Президент Трамп на нем ознакомился с военными вариантами ответа на действия КНДР, передает ТАСС.
Джеймс Мэттис: «У нас много военных вариантов и президент хотел, чтобы его ознакомили с каждым из них. Мы ясно заявили, что у нас есть возможность защитить себя и наших союзников — Южную Корею и Японию от любой атаки. И наши обязательства перед союзниками непоколебимы».
В ночь на воскресенье КНДР провела испытание водородной бомбы. СБ ООН в понедельник обсудит ситуацию вокруг КНДР на экстренном совещании.
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