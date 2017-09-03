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  • 04.09, 00:05

    Шеф Пентагона пообещал «массированный военный ответ» на угрозы КНДР

    1 комментарий
    Шеф Пентагона пообещал «массированный военный ответ» на угрозы КНДР

    Шеф Пентагона пообещал «массированный военный ответ» на угрозы КНДР

    Шеф Пентагона пообещал «массированный военный ответ» на угрозы КНДР
  • Фото Reuters © 2017

    • США готовы ответить на возможные угрозы со стороны КНДР, в том числе адресованные союзникам, масштабным применением военной силы. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

    Джеймс Мэттис, глава Пентагона: «На любые угрозы США и их территориям, в том числе Гуаму, или их союзникам будет дан массированный военный ответ, ответ насколько эффективный, настолько и подавляющий».

    Такое заявление Мэттис сделал по завершении экстренного совещания в Белом доме. Президент Трамп на нем ознакомился с военными вариантами ответа на действия КНДР, передает ТАСС.

    Джеймс Мэттис: «У нас много военных вариантов и президент хотел, чтобы его ознакомили с каждым из них. Мы ясно заявили, что у нас есть возможность защитить себя и наших союзников — Южную Корею и Японию от любой атаки. И наши обязательства перед союзниками непоколебимы».

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