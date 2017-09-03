Российское образование: как вырастить людей для нового времени

Прекрасное далеко еще не наступило. У нас нет машины времени и возможности телепортироваться в пространстве. Но уже есть дети нового поколения и мышления. Они разрабатывают космические технологии и вполне земные
бизнес-проекты, в которые уже сейчас серьезные компании готовы вкладывать деньги.
В казанском IT-лицее понимают, что современный учитель — не просто источник знаний. В мире IT-технологий, глобализации и Интернета информация находится в свободном доступе, а в гаджетах дети цифрового поколения разбираются зачастую лучше взрослых.
Тимербулат Самерханов, директор IT-лицея: «Люди меняются, наши дети умнее, чем мы, это нормально».
Роботы, 3D-моделирование, электронные доски, учебники, видеопособия, интерактивные лекции, экпериментальные лаборатории — это не мода, а дань времени. В мире жесткой конкуренции на медийном рынке, когда за внимание наших детей борются голливудские продюсеры, разработчики компьютерных игр, телевидение, образование не имеет права отставать. Лучшие школы сегодня создают такие условия, чтобы дети не просто усваивали знания, а сами разрабатывали свои проекты.
Будущие фармацевты, конструкторы, инженеры, программисты, ученые-ядерщики, то есть дети, которые увлечены наукой, на этой неделе собрались на форуме в Ярославле. Соревнование — тоже важный момент обучения. А еще такие площадки — возможность воплотить в жизнь свои замыслы, по-взрослому. Туда приезжают крупные корпорации, проводят мастер-классы и охотятся за головами.
Одиннадцатиклассник Артём мечтает сконструировать самолет. А пока на уроках технологии собрал 3D-принтер и на нем напечатал детали для другой разработки — вращающейся теплицы. Одноклассники Артёма придумали инструмент для улучшения гидроизоляции крыш. Их родной школе он не помешает. Все это дети делают во внеучебное время. В обычном кабинете технологии — стандартные станки, но нестандартный подход учителя. Он каждому ученику старается помочь разработать его проект, будь то теплица или гостиница.
Учителя сами должны постоянно учиться и следить за новыми открытиями и технологиями, чтобы соответствовать запросам учеников. Роль преподавателя в мире, перенасыщенном информацией, только возрастает.
Подробности — в видеоматериале.
Тимербулат Самерханов, директор IT-лицея: «Люди меняются, наши дети умнее, чем мы, это нормально».
Роботы, 3D-моделирование, электронные доски, учебники, видеопособия, интерактивные лекции, экпериментальные лаборатории — это не мода, а дань времени. В мире жесткой конкуренции на медийном рынке, когда за внимание наших детей борются голливудские продюсеры, разработчики компьютерных игр, телевидение, образование не имеет права отставать. Лучшие школы сегодня создают такие условия, чтобы дети не просто усваивали знания, а сами разрабатывали свои проекты.
Будущие фармацевты, конструкторы, инженеры, программисты, ученые-ядерщики, то есть дети, которые увлечены наукой, на этой неделе собрались на форуме в Ярославле. Соревнование — тоже важный момент обучения. А еще такие площадки — возможность воплотить в жизнь свои замыслы, по-взрослому. Туда приезжают крупные корпорации, проводят мастер-классы и охотятся за головами.
Одиннадцатиклассник Артём мечтает сконструировать самолет. А пока на уроках технологии собрал 3D-принтер и на нем напечатал детали для другой разработки — вращающейся теплицы. Одноклассники Артёма придумали инструмент для улучшения гидроизоляции крыш. Их родной школе он не помешает. Все это дети делают во внеучебное время. В обычном кабинете технологии — стандартные станки, но нестандартный подход учителя. Он каждому ученику старается помочь разработать его проект, будь то теплица или гостиница.
Учителя сами должны постоянно учиться и следить за новыми открытиями и технологиями, чтобы соответствовать запросам учеников. Роль преподавателя в мире, перенасыщенном информацией, только возрастает.
Подробности — в видеоматериале.
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