Сборная России разгромила «Динамо» в товарищеском матче

Сборная России уверенно обыграла московское «Динамо» в контрольном матче, который прошел в подмосковных Химках.
Футболисты национальной команды, для многих из которых это было дебютное выступление в сборной, отправили в ворота бело-голубых три безответных мяча.
Счет на 23-й минуте открыл Алексей Миранчук, через семь минут его удвоил Антон Заболотный, а точку на 58-й минуте поставил Марио Фернандес — 3:0. Все трое впервые вышли на поле в составе российской национальной команды.
Сборная России провела матч с клубом в 11-й раз в истории. Ранее в РФС, объясняя выбор соперника для национальной команды, пояснили, что в период проведения сбора национальной команды в Новогорске, большинство сборных задействованы в отборочных раундах чемпионата мира 2018 года, а с командами, имеющими невысокие позиции в рейтинге FIFA, россияне играть не планируют.
Билеты на контрольный матч сборной России и «Динамо» можно было получить в кассах стадиона бесплатно.
Счет на 23-й минуте открыл Алексей Миранчук, через семь минут его удвоил Антон Заболотный, а точку на 58-й минуте поставил Марио Фернандес — 3:0. Все трое впервые вышли на поле в составе российской национальной команды.
Сборная России провела матч с клубом в 11-й раз в истории. Ранее в РФС, объясняя выбор соперника для национальной команды, пояснили, что в период проведения сбора национальной команды в Новогорске, большинство сборных задействованы в отборочных раундах чемпионата мира 2018 года, а с командами, имеющими невысокие позиции в рейтинге FIFA, россияне играть не планируют.
Билеты на контрольный матч сборной России и «Динамо» можно было получить в кассах стадиона бесплатно.
Со счетом 3:0 @TeamRussia побеждает московское «Динамо»!— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2017
Дорогие болельщики, огромное спасибо вам за поддержку! Атмосфера была супер! 👍👍👍 pic.twitter.com/jcL5tWaKFD
📣Официально📣Матч @TeamRussia vs. @FCDM_official посетили 15980 зрителей! Всем спасибо за поддержку команд👏👏👏 pic.twitter.com/AWpCuKJFbA— АУ «Арена Химки» (@ArenaKhimki) September 3, 2017
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