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  • 03.09, 21:05

    Сборная России разгромила «Динамо» в товарищеском матче

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    Сборная России разгромила «Динамо» в товарищеском матче

    Сборная России разгромила «Динамо» в товарищеском матче

    Сборная России уверенно обыграла московское «Динамо» в контрольном матче, который прошел в подмосковных Химках.

    Футболисты национальной команды, для многих из которых это было дебютное выступление в сборной, отправили в ворота бело-голубых три безответных мяча.

    Счет на 23-й минуте открыл Алексей Миранчук, через семь минут его удвоил Антон Заболотный, а точку на 58-й минуте поставил Марио Фернандес — 3:0. Все трое впервые вышли на поле в составе российской национальной команды.

    Сборная России провела матч с клубом в 11-й раз в истории. Ранее в РФС, объясняя выбор соперника для национальной команды, пояснили, что в период проведения сбора национальной команды в Новогорске, большинство сборных задействованы в отборочных раундах чемпионата мира 2018 года, а с командами, имеющими невысокие позиции в рейтинге FIFA, россияне играть не планируют.

    Билеты на контрольный матч сборной России и «Динамо» можно было получить в кассах стадиона бесплатно.



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