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  • 03.09, 18:03

    Опубликованы стартовые составы сборной России и ФК «Динамо»

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    Опубликованы стартовые составы сборной России и ФК «Динамо»

    Опубликованы стартовые составы сборной России и ФК «Динамо»

    Опубликованы стартовые составы сборной России и московского «Динамо», товарищеский матч которых в подмосковных Химках начнется в 17:30.

    Стартовый состав сборной России выглядит следующим образом: голкипер — Андрей Лунёв, полевые игроки — Марио Фернандес, Роман Нойштедтер, Виталий Шахов, Далер Кузяев, Антон Зоболотный, Илья Кутепов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Константин Рауш и Дмитрий Тарасов (капитан).

    Для Фернандеса, Лунёва, Шахова, Кузяева, Заболотного, Антона Миранчука и Рауша это будет дебютный матч за сборную России.

    «Динамо» начнет игру в следующем составе: голкипер — Сергей Нарубин, полевые игроки — Григорий Морозов, Владимир Рыков (капитан), Сергей Терехов, Себастьян Хольмен, Хали Тиам, Самба Соу, Иван Темников, Анатолий Катрич, Евгений Луценко и Вандерсон.


    Билеты на контрольный матч сборной России и «Динамо» можно было получить в кассах стадиона бесплатно. Примерно за час до начала встречи все они были разобраны.


    Ранее в РФС, объясняя выбор соперника для национальной команды, пояснили, что в период проведения сбора национальной команды в Новогорске, большинство сборных задействованы в отборочных раундах чемпионата мира 2018 года, а с командами, имеющими невысокие позиции в рейтинге FIFA, россияне играть не планируют.

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