Опубликованы стартовые составы сборной России и ФК «Динамо»

Опубликованы стартовые составы сборной России и московского «Динамо», товарищеский матч которых в подмосковных Химках начнется в 17:30.
Стартовый состав сборной России выглядит следующим образом: голкипер — Андрей Лунёв, полевые игроки — Марио Фернандес, Роман Нойштедтер, Виталий Шахов, Далер Кузяев, Антон Зоболотный, Илья Кутепов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Константин Рауш и Дмитрий Тарасов (капитан).
Для Фернандеса, Лунёва, Шахова, Кузяева, Заболотного, Антона Миранчука и Рауша это будет дебютный матч за сборную России.
«Динамо» начнет игру в следующем составе: голкипер — Сергей Нарубин, полевые игроки — Григорий Морозов, Владимир Рыков (капитан), Сергей Терехов, Себастьян Хольмен, Хали Тиам, Самба Соу, Иван Темников, Анатолий Катрич, Евгений Луценко и Вандерсон.
Билеты на контрольный матч сборной России и «Динамо» можно было получить в кассах стадиона бесплатно. Примерно за час до начала встречи все они были разобраны.
Ранее в РФС, объясняя выбор соперника для национальной команды, пояснили, что в период проведения сбора национальной команды в Новогорске, большинство сборных задействованы в отборочных раундах чемпионата мира 2018 года, а с командами, имеющими невысокие позиции в рейтинге FIFA, россияне играть не планируют.
Для Фернандеса, Лунёва, Шахова, Кузяева, Заболотного, Антона Миранчука и Рауша это будет дебютный матч за сборную России.
«Динамо» начнет игру в следующем составе: голкипер — Сергей Нарубин, полевые игроки — Григорий Морозов, Владимир Рыков (капитан), Сергей Терехов, Себастьян Хольмен, Хали Тиам, Самба Соу, Иван Темников, Анатолий Катрич, Евгений Луценко и Вандерсон.
Составы @TeamRussia и «Динамо»! pic.twitter.com/qlSzM5i9xh— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2017
Билеты на контрольный матч сборной России и «Динамо» можно было получить в кассах стадиона бесплатно. Примерно за час до начала встречи все они были разобраны.
Уважаемые болельшики! Билеты в кассах на контрольный матч @TeamRussia и «Динамо» закончились!— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2017
Благодарим вас за столь большой интерес! pic.twitter.com/LfPRPoWj4m
Ранее в РФС, объясняя выбор соперника для национальной команды, пояснили, что в период проведения сбора национальной команды в Новогорске, большинство сборных задействованы в отборочных раундах чемпионата мира 2018 года, а с командами, имеющими невысокие позиции в рейтинге FIFA, россияне играть не планируют.
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