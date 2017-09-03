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  • 03.09, 19:33

    Конфликт со стрельбой на западе Москвы произошел из-за женщины

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    Конфликт со стрельбой на западе Москвы произошел из-за женщины

    Конфликт со стрельбой на западе Москвы произошел <nobr>из-за</nobr> женщины

    Появились подробности инцидента со стрельбой на западе Москвы.

    Выяснилось, что конфликт вспыхнул между мужчинами из-за женщины, сообщает ТАСС.

    Источник в правоохранительных органах: «Сегодня днем на Новоорловской улице на строящемся объекте произошел конфликт со стрельбой между мужчинами, предположительно, он начался из-за женщины. В результате стрельбы ранены три человека, один из них госпитализирован».

    Ранее сообщалось, что четыре человека получили травмы в результате стрельбы из травматического пистолета на западе столицы. Один из пострадавших доставлен в больницу, остальные получили легкие травмы. Стрелявший скрылся с места ЧП, полиция ищет его.

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