Конфликт со стрельбой на западе Москвы произошел из-за женщины

Появились подробности инцидента со стрельбой на западе Москвы.
Выяснилось, что конфликт вспыхнул между мужчинами из-за женщины, сообщает ТАСС.
Источник в правоохранительных органах: «Сегодня днем на Новоорловской улице на строящемся объекте произошел конфликт со стрельбой между мужчинами, предположительно, он начался из-за женщины. В результате стрельбы ранены три человека, один из них госпитализирован».
Ранее сообщалось, что четыре человека получили травмы в результате стрельбы из травматического пистолета на западе столицы. Один из пострадавших доставлен в больницу, остальные получили легкие травмы. Стрелявший скрылся с места ЧП, полиция ищет его.
Источник в правоохранительных органах: «Сегодня днем на Новоорловской улице на строящемся объекте произошел конфликт со стрельбой между мужчинами, предположительно, он начался из-за женщины. В результате стрельбы ранены три человека, один из них госпитализирован».
Ранее сообщалось, что четыре человека получили травмы в результате стрельбы из травматического пистолета на западе столицы. Один из пострадавших доставлен в больницу, остальные получили легкие травмы. Стрелявший скрылся с места ЧП, полиция ищет его.
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