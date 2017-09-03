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  • 03.09, 16:32

    Четыре человека пострадали в конфликте со стрельбой на западе Москвы

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    Четыре человека пострадали в конфликте со стрельбой на западе Москвы

    Четыре человека пострадали в конфликте со стрельбой на западе Москвы

    Конфликт на западе российской столицы закончился стрельбой. Четыре человека получили травмы.

    МВД выясняет обстоятельства инцидента с применением оружия на Новоорловской улице. Один из участников конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета. Четверо получили травмы.

    ГУ МВД по Москве: «На Новоорловской улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный использовал, предположительно, травматический пистолет. По предварительным данным, четыре человека получили телесные повреждения».

    Один из пострадавших доставлен в больницу. Остальным не потребовалась госпитализация, так как полученные ими ранения не представляют опасности для жизни и здоровья.

    Сотрудники полиции разыскивают стрелявшего, передает РИА Новости.

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