Четыре человека пострадали в конфликте со стрельбой на западе Москвы

Конфликт на западе российской столицы закончился стрельбой. Четыре человека получили травмы.
МВД выясняет обстоятельства инцидента с применением оружия на Новоорловской улице. Один из участников конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета. Четверо получили травмы.
ГУ МВД по Москве: «На Новоорловской улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный использовал, предположительно, травматический пистолет. По предварительным данным, четыре человека получили телесные повреждения».
Один из пострадавших доставлен в больницу. Остальным не потребовалась госпитализация, так как полученные ими ранения не представляют опасности для жизни и здоровья.
Сотрудники полиции разыскивают стрелявшего, передает РИА Новости.
ГУ МВД по Москве: «На Новоорловской улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный использовал, предположительно, травматический пистолет. По предварительным данным, четыре человека получили телесные повреждения».
Один из пострадавших доставлен в больницу. Остальным не потребовалась госпитализация, так как полученные ими ранения не представляют опасности для жизни и здоровья.
Сотрудники полиции разыскивают стрелявшего, передает РИА Новости.
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