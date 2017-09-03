Семейная тайна Людмилы Рюминой: почему артистка скрывала мужа

Друзья и коллеги скорбят по Людмиле Рюминой. Народная артистка России скончалась после тяжелой продолжительной болезни.
Иосиф Кобзон только в августе месяце похоронил троих знаменитых друзей, все они умерли от онкологии. И вот еще одна потеря. Людмила Рюмина была его близким другом, эстрадный певец ласково называл ее Рюмой.
Одна из претенденток на наследство Рюминой — ее племянница и крестная дочь Лариса. Но за миллионами знаменитой тети она не гонится.
Квартиры и «жемчуга» Рюминой, вероятно, достанутся главному наследнику, признается племянница. И открывает сердечную тайну звезды. Оказывается, у Людмилы Рюминой был законный супруг!
Такая новость шокирует даже близких друзей. Ведь во всех своих интервью Рюмина говорила, что она «замужем за работой».
Почему народная артистка скрывала своего супруга? И кто ее счастливый избранник? Ответы на эти вопросы — в сюжете программы «Ты не поверишь!».
Одна из претенденток на наследство Рюминой — ее племянница и крестная дочь Лариса. Но за миллионами знаменитой тети она не гонится.
Квартиры и «жемчуга» Рюминой, вероятно, достанутся главному наследнику, признается племянница. И открывает сердечную тайну звезды. Оказывается, у Людмилы Рюминой был законный супруг!
Такая новость шокирует даже близких друзей. Ведь во всех своих интервью Рюмина говорила, что она «замужем за работой».
Почему народная артистка скрывала своего супруга? И кто ее счастливый избранник? Ответы на эти вопросы — в сюжете программы «Ты не поверишь!».
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