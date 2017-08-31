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  • 31.08, 09:49

    Умерла народная артистка России Людмила Рюмина

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    • Фото РИА Новости
    Умерла народная артистка России Людмила Рюмина

    Умерла народная артистка России Людмила Рюмина

    Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
  • Фото РИА Новости

    • Народная артистка России, певица Людмила Рюмина скончалась на 69-м году жизни в Москве.

    Народная артистка Людмила Рюмина скончалась в Боткинской больнице после тяжелой продолжительной болезни, передает ТАСС.

    Прощание певицей предполагают провести в понедельник, 4 сентября в ее Московском культурном фольклорном центре.

    Елена Орлова, представитель Московского культурного фольклорного центра: «Людмила Георгиевна скончалась сегодня ночью в больнице, у нее было онкологическое заболевание. Прощание мы хотим провести в понедельник в нашем Фольклорном центре, похороны — на Троекуровском кладбище, но пока место похорон точно не определено».

    Людмила Рюмина исполняла русские народные песни, была основателем и руководителем Московского государственного ансамбля «Русы». С 1999 года — художественный руководитель Московского культурного фольклорного центра.

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