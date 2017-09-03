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  • 03.09, 12:01
    В Беслане пройдет крестный ход в память о погибших при теракте в школе. Беслан, дети и подростки, терроризм, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Беслане пройдет крестный ход в память о погибших при теракте в школе

    В Беслане пройдет крестный ход в память о погибших при теракте в школе

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    В Беслане пройдет крестный ход в память о погибших при теракте в школе

    В Беслане пройдет крестный ход в память о погибших при теракте в школе

    В Беслане пройдет крестный ход в память о погибших при теракте в школе

      В России в День солидарности в борьбе с терроризмом вспоминают жертв терактов в Москве, Петербурге, Махачкале, Буйнакске, Назрани и других городах. Центром скорбных мероприятий стал Беслан.

      Тринадцать лет назад, 1 сентября 2004 года, боевики захватили школу №1 и удерживали в заложниках больше 1000 человек. После трех дней осады и штурма большинство людей удалось освободить. Но 334 человека погибли. К мемориалу, который установили на месте захваченной школы, люди несут цветы и зажженные свечи.

      В разрушенном зале школы в Беслане прошла божественная литургия. Для всей Осетии начало сентября — особые дни, дни памяти и скорби по всем погибшим в теракте. К зданию спортзала, который превратился в настоящий мемориальный комплекс, с утра пришли тысячи человек. Люди несут цветы, свечи, мягкие игрушки и воду, которой так не хватало заложникам.

      Жизнь Беслана разделилась на до и после. Теракт коснулся буквально каждой семьи. Местные жители говорят, что, несмотря на то, что прошло 13 лет, боль в их сердце не утихает.

      Раиса Гаглоева, местная жительница: «Их не забудешь, с каждым годом это все тяжелее и тяжелее вспоминать. Такое никогда не забудется».

      В память о погибших сегодня в небо выпустят 334 белых шара. Также состоится крестный ход, в руках у участников будут портреты погибших.

      Занятия в школах Беслана начнутся 5 сентября, они по традиции пройдут без праздничной линейки. На всех зданиях приспущены флаги, отменены концерты и праздничные мероприятия.

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