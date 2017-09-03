В Беслане пройдет крестный ход в память о погибших при теракте в школе

В России в День солидарности в борьбе с терроризмом вспоминают жертв терактов в Москве, Петербурге, Махачкале, Буйнакске, Назрани и других городах. Центром скорбных мероприятий стал Беслан.
Тринадцать лет назад, 1 сентября 2004 года, боевики захватили школу №1 и удерживали в заложниках больше 1000 человек. После трех дней осады и штурма большинство людей удалось освободить. Но 334 человека погибли. К мемориалу, который установили на месте захваченной школы, люди несут цветы и зажженные свечи.
В разрушенном зале школы в Беслане прошла божественная литургия. Для всей Осетии начало сентября — особые дни, дни памяти и скорби по всем погибшим в теракте. К зданию спортзала, который превратился в настоящий мемориальный комплекс, с утра пришли тысячи человек. Люди несут цветы, свечи, мягкие игрушки и воду, которой так не хватало заложникам.
Жизнь Беслана разделилась на до и после. Теракт коснулся буквально каждой семьи. Местные жители говорят, что, несмотря на то, что прошло 13 лет, боль в их сердце не утихает.
Раиса Гаглоева, местная жительница: «Их не забудешь, с каждым годом это все тяжелее и тяжелее вспоминать. Такое никогда не забудется».
В память о погибших сегодня в небо выпустят 334 белых шара. Также состоится крестный ход, в руках у участников будут портреты погибших.
Занятия в школах Беслана начнутся 5 сентября, они по традиции пройдут без праздничной линейки. На всех зданиях приспущены флаги, отменены концерты и праздничные мероприятия.
В разрушенном зале школы в Беслане прошла божественная литургия. Для всей Осетии начало сентября — особые дни, дни памяти и скорби по всем погибшим в теракте. К зданию спортзала, который превратился в настоящий мемориальный комплекс, с утра пришли тысячи человек. Люди несут цветы, свечи, мягкие игрушки и воду, которой так не хватало заложникам.
Жизнь Беслана разделилась на до и после. Теракт коснулся буквально каждой семьи. Местные жители говорят, что, несмотря на то, что прошло 13 лет, боль в их сердце не утихает.
Раиса Гаглоева, местная жительница: «Их не забудешь, с каждым годом это все тяжелее и тяжелее вспоминать. Такое никогда не забудется».
В память о погибших сегодня в небо выпустят 334 белых шара. Также состоится крестный ход, в руках у участников будут портреты погибших.
Занятия в школах Беслана начнутся 5 сентября, они по традиции пройдут без праздничной линейки. На всех зданиях приспущены флаги, отменены концерты и праздничные мероприятия.
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