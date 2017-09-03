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  • 03.09, 08:59
    В Беслане почтили память жертв атаки боевиков на школу. Беслан, терроризм, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Беслане почтили память жертв атаки боевиков на школу

    В Беслане почтили память жертв атаки боевиков на школу

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    В Беслане почтили память жертв атаки боевиков на школу

    В Беслане почтили память жертв атаки боевиков на школу

    В Беслане почтили память жертв атаки боевиков на школу

      В России вспоминают погибших в террористических актах.

      Сегодня — День солидарности в борьбе с терроризмом. Особенной эта дата в календаре стала 13 лет назад, когда боевики захватили в Беслане школу номер один и удерживали в заложниках более тысячи человек. После трех дней осады и штурма большинство людей удалось освободить. Но 334 человека, в основном, дети и женщины, погибли.

      В Беслане люди несут цветы к мемориалу на месте захваченной школы и на городское кладбище. Преподаватели, которые пережили атаку террористов, проводят открытые уроки и рассказывают о тех страшных событиях.

      Акции памяти проходят сегодня во многих городах страны. Например, во Владикавказе в память о погибших в небо выпускают белые шары. Жертв терактов в Беслане, Будённовске, Первомайском, Волгограде и других городах сегодня вспомнили и на Камчатке. С белыми шарами на улицы города вышли школьники.

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