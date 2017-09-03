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  • 03.09, 10:30
    «Газпром» за восемь месяцев увеличил добычу газа на 20%. Газпром, Миллер, газ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Газпром» за восемь месяцев увеличил добычу газа на 20%

    «Газпром» за восемь месяцев увеличил добычу газа на 20%

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    «Газпром» за восемь месяцев увеличил добычу газа на 20%

    «Газпром» за восемь месяцев увеличил добычу газа на 20%

    «Газпром» за восемь месяцев увеличил добычу газа на 20%

      «Газпром» с начала года увеличил добычу газа на 20%. Об этом рассказал Алексей Миллер.

      На совещании он поздравил коллег с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.
      Миллер также отметил, что компания успешно выполняет главную задачу — обеспечивает надежные поставки топлива российским потребителям. Рост на внутреннем рынке достиг почти 8,5%.

      Основным центром добычи газа в нашей стране становится полуостров Ямал, но развиваются и новые маршруты. Особенно северный транспортный коридор, по которому газ идет в Центральную Россию и Европу. «Сила Сибири» строится с опережением графика. На южном европейском направлении прокладывают газопровод «Турецкий поток».

      Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и вместе с США и Саудовской Аравией входит в первую тройку по добыче нефти.

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