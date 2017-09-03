«Газпром» за восемь месяцев увеличил добычу газа на 20%

«Газпром» с начала года увеличил добычу газа на 20%. Об этом рассказал Алексей Миллер.
На совещании он поздравил коллег с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.
Миллер также отметил, что компания успешно выполняет главную задачу — обеспечивает надежные поставки топлива российским потребителям. Рост на внутреннем рынке достиг почти 8,5%.
Основным центром добычи газа в нашей стране становится полуостров Ямал, но развиваются и новые маршруты. Особенно северный транспортный коридор, по которому газ идет в Центральную Россию и Европу. «Сила Сибири» строится с опережением графика. На южном европейском направлении прокладывают газопровод «Турецкий поток».
Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и вместе с США и Саудовской Аравией входит в первую тройку по добыче нефти.
Миллер также отметил, что компания успешно выполняет главную задачу — обеспечивает надежные поставки топлива российским потребителям. Рост на внутреннем рынке достиг почти 8,5%.
Основным центром добычи газа в нашей стране становится полуостров Ямал, но развиваются и новые маршруты. Особенно северный транспортный коридор, по которому газ идет в Центральную Россию и Европу. «Сила Сибири» строится с опережением графика. На южном европейском направлении прокладывают газопровод «Турецкий поток».
Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и вместе с США и Саудовской Аравией входит в первую тройку по добыче нефти.
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