Путин поздравил Эрдогана со стартом нового этапа строительства «Турецкого потока»

Сегодня начался новый важный этап в строительстве «Турецкого потока». Старт стыковке мелководной и глубоководной частей газопровода дал лично Владимир Путин. Вертолет главы государства приземлился прямо на палубу
корабля-укладчика Pioneering Spirit.
Даже с высоты птичьего полета судно Pioneering Spirit выглядит не просто большим — огромным. Целый город на воде. Это крупнейший, морской трубоукладчик в мире. Его длина — 477 метров. Это больше четырех футбольных полей. Там на глубине 170 метров мелководная часть газопровода «Турецкий поток» соединяется с глубоководной.
Фактически это старт самых важных и технологически сложных работ, и дал его президент России. С борта трубоукладчика по телефону Владимир Путин связался с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент отметил возросший уровень отношений между Россией и Турцией. Действительно, соглашение о строительстве было подписано осенью 2016-го, и всего спустя семь месяцев начались работы.
Владимир Путин: «Я звоню вам с борта трубоукладчика из Чёрного моря — огромное судно, которое приступило несколько дней назад к работе на воде. Нахожусь здесь для того, чтобы принять участие в начале работ на глубоководном участке строительства газопровода „Турецкий поток“. Господин президент, я хочу вас с этим поздравить, и хочу отметить, что у нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими нашими партнерами».
После разговора Владимир Путин вместе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером на капитанском мостике дали старт так называемой сварке.
Особое внимание уделяется экологической безопасности. По словам Алексей Миллера, все работы ведутся с учетом самых высоких мировых требований. Из сварочного цеха трубы попадают на дно Чёрного моря. Качество каждого шва здесь тщательно контролируют. Существует несколько степеней проверки, в том числе и ультразвуком.
Турецкий проект уникальный. Газопровод свяжет Россию и Турцию по дну Чёрного моря. Две нитки длиной почти тысяча километров каждая. Глубина укладки в некоторых местах превышает отметку в два километра.
«Турецкий поток» позволит обеспечить соседей газом напрямую. Сейчас Анкара зависит от поставок по Трансбалканскому газопроводу, который проходит через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию. С некоторыми из этих стран связаны постоянные риски, их и позволит исключить «Турецкий поток». Мощности строящихся веток позволит обеспечивать газом и страны Европы.
Фактически это старт самых важных и технологически сложных работ, и дал его президент России. С борта трубоукладчика по телефону Владимир Путин связался с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент отметил возросший уровень отношений между Россией и Турцией. Действительно, соглашение о строительстве было подписано осенью 2016-го, и всего спустя семь месяцев начались работы.
Владимир Путин: «Я звоню вам с борта трубоукладчика из Чёрного моря — огромное судно, которое приступило несколько дней назад к работе на воде. Нахожусь здесь для того, чтобы принять участие в начале работ на глубоководном участке строительства газопровода „Турецкий поток“. Господин президент, я хочу вас с этим поздравить, и хочу отметить, что у нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими нашими партнерами».
После разговора Владимир Путин вместе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером на капитанском мостике дали старт так называемой сварке.
Особое внимание уделяется экологической безопасности. По словам Алексей Миллера, все работы ведутся с учетом самых высоких мировых требований. Из сварочного цеха трубы попадают на дно Чёрного моря. Качество каждого шва здесь тщательно контролируют. Существует несколько степеней проверки, в том числе и ультразвуком.
Турецкий проект уникальный. Газопровод свяжет Россию и Турцию по дну Чёрного моря. Две нитки длиной почти тысяча километров каждая. Глубина укладки в некоторых местах превышает отметку в два километра.
«Турецкий поток» позволит обеспечить соседей газом напрямую. Сейчас Анкара зависит от поставок по Трансбалканскому газопроводу, который проходит через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию. С некоторыми из этих стран связаны постоянные риски, их и позволит исключить «Турецкий поток». Мощности строящихся веток позволит обеспечивать газом и страны Европы.
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