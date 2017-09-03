Жертвами шторма «Лидия» в Мексике стали 7 человек

Число жертв тропического шторма «Лидия», обрушившегося на Мексику, возросло до 7.
Последние цифры приводит ТАСС.
Удар стихии привел к сбоям в подаче электроэнергии. Из-за непогоды свои дома покинули около 3 тысяч человек, которым пришлось укрыться во временных убежищах.
Один населенный пункт в муниципалитете Лос-Кабос оказался отрезан от внешнего мира из-за обрушившегося моста.
Удар стихии привел к сбоям в подаче электроэнергии. Из-за непогоды свои дома покинули около 3 тысяч человек, которым пришлось укрыться во временных убежищах.
Один населенный пункт в муниципалитете Лос-Кабос оказался отрезан от внешнего мира из-за обрушившегося моста.
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