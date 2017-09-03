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  • 03.09, 05:56

    Жертвами шторма «Лидия» в Мексике стали 7 человек

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    Жертвами шторма «Лидия» в Мексике стали 7 человек

    Жертвами шторма «Лидия» в Мексике стали 7 человек

    Число жертв тропического шторма «Лидия», обрушившегося на Мексику, возросло до 7.

    Последние цифры приводит ТАСС.

    смотретьНа Мексику обрушился смертоносный тропический шторм «Лидия»
    На Мексику обрушился смертоносный тропический шторм «Лидия»
    Удар стихии привел к сбоям в подаче электроэнергии. Из-за непогоды свои дома покинули около 3 тысяч человек, которым пришлось укрыться во временных убежищах.

    Один населенный пункт в муниципалитете Лос-Кабос оказался отрезан от внешнего мира из-за обрушившегося моста.

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