На Мексику обрушился смертоносный тропический шторм «Лидия»

Не менее 4 человек погибли в результате тропического шторма «Лидия» в Мексике.
Как сообщает El Universal, сформировавшийся в Тихом океане тропический шторм «Лидия» обрушился на западные регионы Мексики. Максимальная скорость ветра в зоне шторма достигает 110 километров в час. Сейчас шторм движется вглубь материка в северо-западном направлении.
Жертвами удара стихии стали не менее четырех человек. Местные власти сообщили, что два человека погибли от удара током из-за оборванных проводов. Еще двое, в том числе ребенок, захлебнулись в потоках воды.
Размыты дороги, подтоплены дома. Оборваны линии электропередачи. Во временные убежища эвакуировали более трех тысяч человек.
Карлос Годинес, представитель управления гражданской обороны штата Нижняя Калифорния Южная: «Стихия нанесла нам серьезный удар. Мы не можем ослаблять бдительность, потому что это еще не закончилось».
СМИ и очевидцы публикуют в соцсетях первые кадры наводнений.
Жертвами удара стихии стали не менее четырех человек. Местные власти сообщили, что два человека погибли от удара током из-за оборванных проводов. Еще двое, в том числе ребенок, захлебнулись в потоках воды.
Размыты дороги, подтоплены дома. Оборваны линии электропередачи. Во временные убежища эвакуировали более трех тысяч человек.
Карлос Годинес, представитель управления гражданской обороны штата Нижняя Калифорния Южная: «Стихия нанесла нам серьезный удар. Мы не можем ослаблять бдительность, потому что это еще не закончилось».
СМИ и очевидцы публикуют в соцсетях первые кадры наводнений.
.@YuririaSierra nos dice que Sinaloa, Sonora y Colima están en alerta por el paso de Lidia pic.twitter.com/pO7CwCn5iY— imagenYuri (@imagenYuri) 1 сентября 2017 г.
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