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  • 01.09, 23:40

    На Мексику обрушился смертоносный тропический шторм «Лидия»

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    На Мексику обрушился смертоносный тропический шторм «Лидия»

    На Мексику обрушился смертоносный тропический шторм «Лидия»

    На Мексику обрушился смертоносный тропический шторм «Лидия»

    Не менее 4 человек погибли в результате тропического шторма «Лидия» в Мексике.

    Как сообщает El Universal, сформировавшийся в Тихом океане тропический шторм «Лидия» обрушился на западные регионы Мексики. Максимальная скорость ветра в зоне шторма достигает 110 километров в час. Сейчас шторм движется вглубь материка в северо-западном направлении.

    Жертвами удара стихии стали не менее четырех человек. Местные власти сообщили, что два человека погибли от удара током из-за оборванных проводов. Еще двое, в том числе ребенок, захлебнулись в потоках воды.

    Размыты дороги, подтоплены дома. Оборваны линии электропередачи. Во временные убежища эвакуировали более трех тысяч человек.

    Карлос Годинес, представитель управления гражданской обороны штата Нижняя Калифорния Южная: «Стихия нанесла нам серьезный удар. Мы не можем ослаблять бдительность, потому что это еще не закончилось».

    СМИ и очевидцы публикуют в соцсетях первые кадры наводнений.




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