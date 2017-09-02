Миграционная служба Украины пригрозила выдворить брата Саакашвили из страны

В миграционной службе Украины заявили, что брат бывшего губернатора Одесской области Давид Саакашвили должен покинуть территорию страны, в противном случае ему грозит принудительное выдворение в Грузию.
Брату Михаила Саакашвили пригрозили депортацией с территории Украины, если он самостоятельно не уедет. Об этом заявили в миграционной службе. В ведомстве отметили, что «основания для пребывания» Давида Саакашвили на Украине закончились еще в апреле текущего года.
Из сообщения миграционной службы Украины в Facebook: «При этом информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михаил».
В ведомстве подчеркнули, что сразу после отмены оснований для пребывания брат экс-губернатора Одесской области должен был покинуть страну, но не сделал этого. В миграционной службе назвали это проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства.
Сотрудники полиции доставили брата Михаила Саакашвили сегодня в Печерский райотдел миграционной службы в Киеве. После выяснения всех обстоятельств своего пребывания на Украине он покинул отделение.
Между тем Михаил Саакашвили заявил, что киевские власти путем давления на его брата хотят заставить его отказаться от намерения вернуться на Украину.
Из сообщения миграционной службы Украины в Facebook: «При этом информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михаил».
В ведомстве подчеркнули, что сразу после отмены оснований для пребывания брат экс-губернатора Одесской области должен был покинуть страну, но не сделал этого. В миграционной службе назвали это проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства.
Сотрудники полиции доставили брата Михаила Саакашвили сегодня в Печерский райотдел миграционной службы в Киеве. После выяснения всех обстоятельств своего пребывания на Украине он покинул отделение.
Между тем Михаил Саакашвили заявил, что киевские власти путем давления на его брата хотят заставить его отказаться от намерения вернуться на Украину.
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