Саакашвили сообщил о задержании своего брата в Киеве

В Киеве задержан Давид Саакашвили — брат
экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации. Об этом сообщил сам Михаил Саакашвили, и эту информацию подтвердил председатель Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива.
Михаил Саакашвили написал в своем Facebook, что его брата Давида задержали в Киеве на рассвете 2 сентября «восемь представителей МВД Авакова», когда тот выходил из дома, и «увезли в неизвестном направлении».
Саакашвили уверен, что таким образом киевские власти пытаются заставить его передумать возвращаться на Украину.
Михаил Саакашвили: «Он юрист, у него есть вид на жительство на Украине. Видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться. Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев от барыг и их беспредела».
Политик также добавил, что, по его данным, 1 сентября «на пограничные пункты всей западной границы прислали мобильные группы из Киева, так как не доверяют местным пограничникам».
Михаил Саакашвили: «Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего „Беркута“, не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что ж, встретимся на границе».
Председатель Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что Давид Саакашвили задержан за нарушение сроков пребывания в стране.
Илья Кива: «Миграционная служба Украины и полиция задержали его и готовят к депортации».
Ранее Саакашвили, который был лишен украинского гражданства, заявил о намерении вернуться на Украину 10 сентября. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в связи с этим призвал пограничников «стрелять на поражение в каждого, кто прорывает границу».
Саакашвили уверен, что таким образом киевские власти пытаются заставить его передумать возвращаться на Украину.
Михаил Саакашвили: «Он юрист, у него есть вид на жительство на Украине. Видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться. Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев от барыг и их беспредела».
Политик также добавил, что, по его данным, 1 сентября «на пограничные пункты всей западной границы прислали мобильные группы из Киева, так как не доверяют местным пограничникам».
Михаил Саакашвили: «Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего „Беркута“, не дать мне пройти и забрать паспорт. Ну что ж, встретимся на границе».
Председатель Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Украины Илья Кива в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что Давид Саакашвили задержан за нарушение сроков пребывания в стране.
Илья Кива: «Миграционная служба Украины и полиция задержали его и готовят к депортации».
Ранее Саакашвили, который был лишен украинского гражданства, заявил о намерении вернуться на Украину 10 сентября. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в связи с этим призвал пограничников «стрелять на поражение в каждого, кто прорывает границу».
Сьогодні на світанку 8 представників МВС Авакова затримали мого брата Давида Саакашвілі, коли він виходив з дому в Києві…Posted by Mikheil Saakashvili on Saturday, September 2, 2017
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