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  • 02.09, 20:52
    «Нелепая ситуация»: Джабраилов рассказал о стрельбе в московском отеле. Москва, отели и гостиницы, стрельба, хулиганство, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Нелепая ситуация»: Джабраилов рассказал о стрельбе в московском отеле

    «Нелепая ситуация»: Джабраилов рассказал о стрельбе в московском отеле

    1 комментарий
    «Нелепая ситуация»: Джабраилов рассказал о стрельбе в московском отеле

    «Нелепая ситуация»: Джабраилов рассказал о стрельбе в московском отеле

    «Нелепая ситуация»: Джабраилов рассказал о стрельбе в московском отеле

      Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов, который открыл стрельбу в гостинице в центре Москвы, рассказал корреспонденту «Центрального телевидения», что заставило его схватиться за пистолет.

      Напомним, предприниматель и бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов был задержан 30 августа за стрельбу из наградного пистолета в гостинице Four Seasons в центре Москвы. По данным полиции, экс-сенатор сделал три выстрела в потолок и сначала заявил «Без боя не сдамся», однако потом согласился сложить оружие. В результате ЧП никто не пострадал.

      Хотя самого Джабраилова вскоре отпустили, взяв с него подписку о невыезде, история о стрельбе у кремлевских стен еще далека от завершения, ведь по всем статьям бывшему сенатору может грозить реальный срок.

      Умар Джабраилов: «Мне не нравится, что по телевидению глупости говорят о каком-то белом порошке. Если только они нашли пищевую соду. В моей жизни наркотики были по телевизору и наркотики были перед глазами».

      В четыре часа утра в полицейский участок, куда доставили темпераментного миллиардера, вызвали скорую. Бизнесмен рассказал, зачем.

      Умар Джабраилов: «У меня импланты, они болели, очень долго. Когда меня брали, когда я не хотел сдаться без боя, то меня очень сильно скрутили и положили на каменный пол».

      Вскоре появилась версия, что в своем номере Джабраилов решил просто проверить наградной пистолет Ярыгина и неловко передернул затвор. Однако выстрелов было три. Но даже смутно представляя, кто такой Джабраилов, можно было предположить, что сам он за эту версию держаться не будет. Каково это — мужчине с Кавказа признаться в неумелом обращении с оружием?

      Умар Джабраилов: «Я умею обращаться с оружием, и очень хорошо. Это не была нелепая случайность, это была нелепая ситуация».

      Но что заставило нажать на курок? Говорят, состоятельный гость проголодался и заказал ужин в номер, но еду привез не официант, а обычная горничная.

      Умар Джабраилов: «Я был на взводе, понервничал».

      Джабраилов пообещал, что не будет увиливать и наказание встретит как мужчина.

      Умар Джабраилов: «Я сожалею, что случилось так, что в таком виде я выразил свой протест, но не сожалею как мужчина. Приношу свои извинения всем тем, кого это задело».

      Подробности — в видеоматериале.

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