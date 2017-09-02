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  • 02.09, 17:51

    Скрипача Дмитрия Когана похоронили на Троекуровском кладбище

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    Скрипача Дмитрия Когана похоронили на Троекуровском кладбище

    Скрипача Дмитрия Когана похоронили на Троекуровском кладбище

    В Москве простились со знаменитым скрипачом Дмитрием Коганом, который умер в возрасте 38 лет.

    Сегодня утром в Камерном зале Московского международного Дома музыки состоялось прощание с музыкантом Дмитрием Коганом. Отпевание известного скрипача прошло в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Похоронили Когана на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила ассистентка музыканта Жанна Прокофьева, передает ТАСС.

    Дмитрий Коган умер в Москве в минувший вторник на 39-м году жизни. Он скончался от онкологического заболевания.

    Коган родился 27 октября 1978 года в столице в известной музыкальной семье. Его дед — скрипач Леонид Коган, бабушка — скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижер Павел Коган, а мать — пианистка Любовь Казинская.

    смотретьИзвестный скрипач Дмитрий Коган умер в 38 лет
    Известный скрипач Дмитрий Коган умер в 38 лет
    Дмитрий Коган впервые выступил с симфоническим оркестром в 10 лет. А в 15 лет — с оркестром в Большом зале Московской консерватории. Скрипач за свою карьеру выступал в самых престижных концертных залах за границей, не только в Европе и США, но и в Азии, Австралии и на Ближнем Востоке, а также в странах СНГ и Балтии.

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