Медведев и Мединский соболезнуют в связи с кончиной скрипача Когана

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной скрипача, заслуженного артиста России Дмитрия Когана. Текст телеграммы, направленной премьером близким музыканта, размещен на сайте правительства.
Из телеграммы: «Дмитрий Коган останется в нашей памяти не только как выдающийся музыкант, но и как представитель замечательной музыкальной династии. Звук его скрипки навсегда останется в сердцах миллионов. Он умел искренне и проникновенно передавать красоту и глубину произведений великих композиторов. И потому музыка, которую он исполнял, была близка и понятна каждому».
Министр культуры Владимир Мединский назвал смерть «одного из ярчайших скрипачей современности» Когана «большим потрясением», передает РИА Новости.
Из телеграммы: «Служение людям занимало в его жизни особое место. Молодой и энергичный, Дмитрий был настоящим послом российской музыкальной культуры в мире».
Заслуженный артист РФ, известный скрипач Дмитрий Коган скончался во вторник в Москве в возрасте 38 лет. У музыканта было онкологическое заболевание.
Министр культуры Владимир Мединский назвал смерть «одного из ярчайших скрипачей современности» Когана «большим потрясением», передает РИА Новости.
Из телеграммы: «Служение людям занимало в его жизни особое место. Молодой и энергичный, Дмитрий был настоящим послом российской музыкальной культуры в мире».
Заслуженный артист РФ, известный скрипач Дмитрий Коган скончался во вторник в Москве в возрасте 38 лет. У музыканта было онкологическое заболевание.
Комментарии