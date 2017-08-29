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  • 30.08, 00:30

    Медведев и Мединский соболезнуют в связи с кончиной скрипача Когана

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    • Фото РИА Новости, Дмитрий Астахов
    Медведев и Мединский соболезнуют в связи с кончиной скрипача Когана

    Медведев и Мединский соболезнуют в связи с кончиной скрипача Когана

    Медведев и Мединский соболезнуют в связи с кончиной скрипача Когана
  • Фото РИА Новости, Дмитрий Астахов

    • Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной скрипача, заслуженного артиста России Дмитрия Когана. Текст телеграммы, направленной премьером близким музыканта, размещен на сайте правительства.

    Из телеграммы: «Дмитрий Коган останется в нашей памяти не только как выдающийся музыкант, но и как представитель замечательной музыкальной династии. Звук его скрипки навсегда останется в сердцах миллионов. Он умел искренне и проникновенно передавать красоту и глубину произведений великих композиторов. И потому музыка, которую он исполнял, была близка и понятна каждому».

    Министр культуры Владимир Мединский назвал смерть «одного из ярчайших скрипачей современности» Когана «большим потрясением», передает РИА Новости.

    Из телеграммы: «Служение людям занимало в его жизни особое место. Молодой и энергичный, Дмитрий был настоящим послом российской музыкальной культуры в мире».

    Заслуженный артист РФ, известный скрипач Дмитрий Коган скончался во вторник в Москве в возрасте 38 лет. У музыканта было онкологическое заболевание.

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