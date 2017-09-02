Брата Саакашвили депортируют с Украины в Грузию

В МВД Украины прокомментировали ситуацию с Давидом Саакашвили, о задержании которого сообщил его брат Михаил Саакашвили.
Директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко подчеркнул, что Давид Саакашвили не был задержан, а «национальная полиция Киева лишь обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы».
По словам представителя МВД Украины, вид на жительство Давида Саакашвили был аннулирован еще в марте текущего года после того, как его лишили разрешения на работу, и об отсутствии оснований для проживания на Украине он «был надлежащим образом проинформирован». Однако в установленный законом срок Давид Саакашвили территорию страны не покинул, пребывал на Украине незаконно, поэтому подлежит депортации, сообщили в МВД.
В свою очередь бывший советник министра внутренних дел, председатель профсоюза работников МВД Украины Илья Кива в эфире канала «112 Украина» сообщил, что Давида Саакашвили депортируют в Грузию уже сегодня, 2 сентября, рейсом Киев — Батуми.
По последним данным, Давид Саакашвили уже покинул Печерский райотдел Государственной миграционной службы в Киеве.
Михаил Саакашвили ранее объявил, что давлением на брата киевские власти пытаются заставить его передумать возвращаться на Украину.
По словам представителя МВД Украины, вид на жительство Давида Саакашвили был аннулирован еще в марте текущего года после того, как его лишили разрешения на работу, и об отсутствии оснований для проживания на Украине он «был надлежащим образом проинформирован». Однако в установленный законом срок Давид Саакашвили территорию страны не покинул, пребывал на Украине незаконно, поэтому подлежит депортации, сообщили в МВД.
В свою очередь бывший советник министра внутренних дел, председатель профсоюза работников МВД Украины Илья Кива в эфире канала «112 Украина» сообщил, что Давида Саакашвили депортируют в Грузию уже сегодня, 2 сентября, рейсом Киев — Батуми.
По последним данным, Давид Саакашвили уже покинул Печерский райотдел Государственной миграционной службы в Киеве.
Михаил Саакашвили ранее объявил, что давлением на брата киевские власти пытаются заставить его передумать возвращаться на Украину.
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