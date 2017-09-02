Порошенко после информации о покушении замечен в футболке у супермаркета: видео

Президент Украины Пётр Порошенко появился на публике после информации о том, что на него якобы готовится покушение.
Украинский блогер Мирослав Олешко опубликовал в Facebook видеозапись, на которой человек, похожий на Порошенко, разгуливает в футболке у супермаркета и фотографируется с прохожими. Судя по кадрам, после пары селфи украинский лидер сел в свой автомобиль и уехал. Запись опубликована ночью 2 сентября.
Обычно Порошенко можно увидеть только в официальной одежде на запланированных мероприятиях, а во время общения с рядовыми украинцами его всегда окружает охрана, отмечает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины завела уголовное дело в связи с возможным покушением на Петра Порошенко. Неизвестный сообщил о готовящемся покушении 22 августа — во время визита президента в Харьковскую область.
Обычно Порошенко можно увидеть только в официальной одежде на запланированных мероприятиях, а во время общения с рядовыми украинцами его всегда окружает охрана, отмечает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины завела уголовное дело в связи с возможным покушением на Петра Порошенко. Неизвестный сообщил о готовящемся покушении 22 августа — во время визита президента в Харьковскую область.
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