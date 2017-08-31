СБУ расследует два дела о покушении на Порошенко

СБУ сообщила о расследовании двух уголовных дел о покушении на президента Украины.
Служба безопасности Украины сообщила, что ведет два уголовных дела по факту возможного покушения на президента страны Петра Порошенко. В ответ на запрос журналиста СБУ выслала документ, в котором подтвердила эту информацию.
Из сообщения СБУ: «В производстве следственных органов СБ Украины находятся два уголовных производства, начатых по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК Украины по факту возможного посягательства на жизнь президента Украины П. Порошенко»,
Уголовных производств по факту возможных покушений на главу Верховной рады Андрея Парубия и премьера Украины Владимира Гройсмана нет, добавили в СБУ.
Телефонный звонок о готовящемся покушении на Порошенко поступил 22 августа, сообщает агентство УНИАН. В это время президент находился с визитом в городе Изюме Харьковской области. Звонок был сделан с IP-телефонии, говорил механический женский голос.
Из сообщения СБУ: «В производстве следственных органов СБ Украины находятся два уголовных производства, начатых по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК Украины по факту возможного посягательства на жизнь президента Украины П. Порошенко»,
Уголовных производств по факту возможных покушений на главу Верховной рады Андрея Парубия и премьера Украины Владимира Гройсмана нет, добавили в СБУ.
Телефонный звонок о готовящемся покушении на Порошенко поступил 22 августа, сообщает агентство УНИАН. В это время президент находился с визитом в городе Изюме Харьковской области. Звонок был сделан с IP-телефонии, говорил механический женский голос.
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