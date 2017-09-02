В Польше захотели репараций от России за «рижский мир»

Представители правящей в Польше партии «Закон и справедливость» заявили, что хотят добиться военных репараций от России.
Речь идет о компенсации по Рижскому договору 1921 года. По словам депутата Яна Мосиньского, в 1921 году РСФСР и Польша подписали договор, который предусматривал передачу республике 30 миллионов рублей золотом, но эти деньги никогда не были выплачены. По его мнению, Россия «как наследница СССР» должна задуматься над деталями Рижского договора, сообщает ТАСС.
Патрик Який, заместитель министра юстиции Польши: «Россияне тоже должны понести ответственность за то, что они сделали Польше».
Ранее польские власти сообщили, что намерены потребовать от Германии компенсации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. О праве на возмещение заявила польский премьер-министр.
Она призвала немцев «вспомнить историю» и добавила, что Польша так и не получила компенсацию за вред, причиненный Третьим рейхом. Власти Германии в свою очередь ответили, что Варшава отказалась от выплат в 1953 году и этот вопрос в Берлине считают закрытым. По оценкам экспертов, речь идет о 45 миллиардах долларов.
Патрик Який, заместитель министра юстиции Польши: «Россияне тоже должны понести ответственность за то, что они сделали Польше».
Ранее польские власти сообщили, что намерены потребовать от Германии компенсации за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. О праве на возмещение заявила польский премьер-министр.
Она призвала немцев «вспомнить историю» и добавила, что Польша так и не получила компенсацию за вред, причиненный Третьим рейхом. Власти Германии в свою очередь ответили, что Варшава отказалась от выплат в 1953 году и этот вопрос в Берлине считают закрытым. По оценкам экспертов, речь идет о 45 миллиардах долларов.
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