«Российский» сыр: как не нарваться на подделку

Он никогда не задерживается в холодильнике надолго, при этом по яркости вкуса он далеко не первый. Речь идет о сыре. Самый популярный в нашей стране его сорт — «Российский». Он же самый пригодный для кулинарных экспериментов.
Говорят: чем больше сыра, тем больше дырок. Это наблюдение сделали, глядя именно на «Российский». Качественный «Российский» и правда дырявый, как решето, но при этом не крошится. Если же сырный ломтик не гибкий, а ломкий, возможно, сыр сделали из молока, в котором есть антибиотики. И именно они помешали ему правильно созреть.
А что же с сыром этого сорта может быть не так? Бывает, что в магазинах под этим популярным названием часто продают совсем другие сыры. Процветает такой бизнес, уверяют эксперты, потому что наказание за сырные махинации очень уж слабое. Чтобы сократить вероятность купить сыр другого сорта, надо, призывают эксперты, запомнить несколько правил по его выбору. Никогда не брать нарезанный сыр. Главное — чтобы отрезали его на ваших глазах от целой большой и, что важно, круглой головки. Для экономии места, не соблюдая традиционную технологию, некоторые сыровары делают сыр квадратными брикетами. Такой никогда равномерно не созреет.
Иногда, предостерегают эксперты, сыр по вине продавцов имеет еще и привкус антибиотиков. Ведь ими часто посыпают поверхность сырных головок на предприятиях и фермах, чтобы по дороге в магазин или на его складе сыр ничем не заболел, не покрылся плесенью. Действует антибиотик только на поверхности. Правда, ее не всегда потом в магазине хорошо зачищают, если срезают вообще. Поверхность такого сыра выглядит шероховатой, с неким инородным налетом. Будьте внимательны, такой сыр лучше не брать.
В обычных магазинах репортеры программы «НашПотребНадзор» купили 10 пачек самого популярного в стране сорта сыра от разных производителей. Вместе с некоммерческой организацией «Роскачество» была выбрана независимая лаборатория, эксперты которой изучили каждый образец и определили, какие сыры могут носить гордое имя «Российский», а какие напичканы антибиотиками и сыром даже не пахнут.
Кто готовит этот любимый россиянами бутербродный ингредиент из качественного сырья, а кто продает нам подделку? Подробности — в видеоматериале.
А что же с сыром этого сорта может быть не так? Бывает, что в магазинах под этим популярным названием часто продают совсем другие сыры. Процветает такой бизнес, уверяют эксперты, потому что наказание за сырные махинации очень уж слабое. Чтобы сократить вероятность купить сыр другого сорта, надо, призывают эксперты, запомнить несколько правил по его выбору. Никогда не брать нарезанный сыр. Главное — чтобы отрезали его на ваших глазах от целой большой и, что важно, круглой головки. Для экономии места, не соблюдая традиционную технологию, некоторые сыровары делают сыр квадратными брикетами. Такой никогда равномерно не созреет.
Иногда, предостерегают эксперты, сыр по вине продавцов имеет еще и привкус антибиотиков. Ведь ими часто посыпают поверхность сырных головок на предприятиях и фермах, чтобы по дороге в магазин или на его складе сыр ничем не заболел, не покрылся плесенью. Действует антибиотик только на поверхности. Правда, ее не всегда потом в магазине хорошо зачищают, если срезают вообще. Поверхность такого сыра выглядит шероховатой, с неким инородным налетом. Будьте внимательны, такой сыр лучше не брать.
В обычных магазинах репортеры программы «НашПотребНадзор» купили 10 пачек самого популярного в стране сорта сыра от разных производителей. Вместе с некоммерческой организацией «Роскачество» была выбрана независимая лаборатория, эксперты которой изучили каждый образец и определили, какие сыры могут носить гордое имя «Российский», а какие напичканы антибиотиками и сыром даже не пахнут.
Кто готовит этот любимый россиянами бутербродный ингредиент из качественного сырья, а кто продает нам подделку? Подробности — в видеоматериале.
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