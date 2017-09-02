В субботу вечером зрителей НТВ ждут сразу две большие премьеры — новое грандиозное шоу «Ты супер! Танцы» и мюзикл
«Ла-Ла Ленд».
«Ты супер! Танцы» — проект, который может изменить к лучшему жизнь детей, оставшихся без попечения родителей, детей, которые увлекаются танцами. Это шанс заявить о себе на широкую аудиторию, возможность поработать с лучшими педагогами страны, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться со своими кумирами.
Первый выпуск «Ты супер! Танцы» начнется в 20:00 на НТВ.
А сразу после шоу «Ты супер! Танцы» смотрите мюзикл «Ла-Ла Ленд», получивший семь «Золотых глобусов» и шесть статуэток «Оскар». Фильм о двух мечтателях, которых судьба сводит в легендарном Лос-Анджелесе, влюбил в себя весь мир: в кинопрокате картина собрала почти 450 миллионов долларов. Начало — в 22:45.
Первый выпуск «Ты супер! Танцы» начнется в 20:00 на НТВ.
А сразу после шоу «Ты супер! Танцы» смотрите мюзикл «Ла-Ла Ленд», получивший семь «Золотых глобусов» и шесть статуэток «Оскар». Фильм о двух мечтателях, которых судьба сводит в легендарном Лос-Анджелесе, влюбил в себя весь мир: в кинопрокате картина собрала почти 450 миллионов долларов. Начало — в 22:45.
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