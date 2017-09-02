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  • 02.09, 10:16
    Шоу «Ты супер! Танцы» — сегодня на НТВ. дети и подростки, кино, НТВ, телевидение, премьера, Ты супер Танцы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШоу «Ты супер! Танцы» — сегодня на НТВ

    Шоу «Ты супер! Танцы» — сегодня на НТВ

    4 комментария
    Шоу «Ты супер! Танцы» — сегодня на НТВ

    Шоу «Ты супер! Танцы» — сегодня на НТВ

    Шоу «Ты супер! Танцы» — сегодня на НТВ

      В субботу вечером зрителей НТВ ждут сразу две большие премьеры — новое грандиозное шоу «Ты супер! Танцы» и мюзикл «Ла-Ла Ленд».

      «Ты супер! Танцы» — проект, который может изменить к лучшему жизнь детей, оставшихся без попечения родителей, детей, которые увлекаются танцами. Это шанс заявить о себе на широкую аудиторию, возможность поработать с лучшими педагогами страны, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться со своими кумирами.

      Первый выпуск «Ты супер! Танцы» начнется в 20:00 на НТВ.

      А сразу после шоу «Ты супер! Танцы» смотрите мюзикл «Ла-Ла Ленд», получивший семь «Золотых глобусов» и шесть статуэток «Оскар». Фильм о двух мечтателях, которых судьба сводит в легендарном Лос-Анджелесе, влюбил в себя весь мир: в кинопрокате картина собрала почти 450 миллионов долларов. Начало — в 22:45.

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