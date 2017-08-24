2 сентября на телеканале НТВ, сразу после премьеры проекта «Ты супер! Танцы», состоится телепремьера мюзикла
«Ла-Ла Ленд». Картина получила множество престижных наград и вошла в число лучших экранизаций 2016 года.
История любви двух безнадежных мечтателей, которых внезапно сводит судьба. Днем Мия подрабатывает официанткой в крошечном кафе, вечерами бегает по прослушиваниям, а ночами грезит о светлом будущем: о сцене и о всемирной известности. Себастьян за гроши выступает в душных ресторанчиках, а сам желает лишь одного: открыть собственный джаз-клуб, где будет звучать только хорошая музыка. Окрыленные общими мечтами, Мия и Себастьян влюбляются и продолжают свой путь вместе. Каждый день жизнь преподносит им все больше и больше неприятных сюрпризов, а потому герои начинают задаваться вопросом: сколько испытаний выдержит их любовь и сумеют ли они быть вместе?
«Ла-Ла Ленд» собрал в прокате сумму в 445,3 миллиона долларов при производственном бюджете в 30 миллионов. Deadline.com оценил чистую прибыль фильма в 68,25 миллиона, что сделало его одним из 20 самых прибыльных релизов 2016 года.
Фильм одержал победу в семи номинациях на 74-й церемонии премии «Золотой глобус», а также получил 11 номинаций на премию BAFTA, в пяти из которых победил. «Ла-Ла Лэнд» был выдвинут в 14 номинациях на 89-й церемонии вручения наград «Оскар», установив рекорд по количеству номинаций наравне с фильмом «Титаник».
«Ла-Ла Ленд» собрал в прокате сумму в 445,3 миллиона долларов при производственном бюджете в 30 миллионов. Deadline.com оценил чистую прибыль фильма в 68,25 миллиона, что сделало его одним из 20 самых прибыльных релизов 2016 года.
Фильм одержал победу в семи номинациях на 74-й церемонии премии «Золотой глобус», а также получил 11 номинаций на премию BAFTA, в пяти из которых победил. «Ла-Ла Лэнд» был выдвинут в 14 номинациях на 89-й церемонии вручения наград «Оскар», установив рекорд по количеству номинаций наравне с фильмом «Титаник».
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