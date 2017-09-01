Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.09, 20:39

    Виктор Пелевин рассказал о новом романе с помощью хештегов

    комментировать

    Виктор Пелевин рассказал о новом романе с помощью хештегов

    Виктор Пелевин рассказал о новом романе с помощью хештегов

    Издательство «Эксмо» анонсировало новый роман Виктора Пелевина под названием iPhuck 10. Книга выходит в сентябре.

    Аннотация к новой книге Виктора Пелевина написана хештегами, по ним читатель может попробовать догадаться о примерном содержании, передает РГ.

    Роман описан следующим образом: #cybersex, #gadgets, #искусственный интеллект, #современное искусство, #детектив, #gender studies, #триллер, #куда все катится, #содержит нецензурную брань, #making movies, #ты полюбить заставила себя, чтобы плеснуть мне в душу черным ядом, #resistance.

    Предыдущий роман Пелевина «Лампа Мафусаила» был включен в список финалистов национальной литературной премии «Большая книга». Победителя объявят в ноябре. Кроме того, произведение вошло в топ-20 художественных бестселлеров 2016 года по версии Forbes.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru