Виктор Пелевин рассказал о новом романе с помощью хештегов

Издательство «Эксмо» анонсировало новый роман Виктора Пелевина под названием iPhuck 10. Книга выходит в сентябре.
Аннотация к новой книге Виктора Пелевина написана хештегами, по ним читатель может попробовать догадаться о примерном содержании, передает РГ.
Роман описан следующим образом: #cybersex, #gadgets, #искусственный интеллект, #современное искусство, #детектив, #gender studies, #триллер, #куда все катится, #содержит нецензурную брань, #making movies, #ты полюбить заставила себя, чтобы плеснуть мне в душу черным ядом, #resistance.
Предыдущий роман Пелевина «Лампа Мафусаила» был включен в список финалистов национальной литературной премии «Большая книга». Победителя объявят в ноябре. Кроме того, произведение вошло в топ-20 художественных бестселлеров 2016 года по версии Forbes.
Роман описан следующим образом: #cybersex, #gadgets, #искусственный интеллект, #современное искусство, #детектив, #gender studies, #триллер, #куда все катится, #содержит нецензурную брань, #making movies, #ты полюбить заставила себя, чтобы плеснуть мне в душу черным ядом, #resistance.
Предыдущий роман Пелевина «Лампа Мафусаила» был включен в список финалистов национальной литературной премии «Большая книга». Победителя объявят в ноябре. Кроме того, произведение вошло в топ-20 художественных бестселлеров 2016 года по версии Forbes.
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