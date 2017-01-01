#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Жизнь только начинается
Жизнь только начинается 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.01, 05:39

Forbes назвал самые продаваемые книги 2016 года

комментировать

Forbes назвал самые продаваемые книги 2016 года

Forbes назвал самые продаваемые книги 2016 года

По данным Forbes, читатели снова охотно тратят деньги на покупку книг. В 2016 году бумажные экземпляры покупали почти в два раза больше, чем в прошлом, отмечает издание.

На первом месте традиционно «поттериана»: книгу «Гарри Поттер и проклятое дитя» в прошлом году покупали чаще всего.

Популярными стали книги: «Лестница Якова» Людмилы Улицкой (за год продано 56 460 экземпляров), «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной (85 360 экземпляров), «Девушка в поезде» Полы Хокинс (195 200 экземпляров) и «Таинственная история Билли Миллигана» Даниэла Киза (244 400 экземпляров).

Из современной классики активно покупали «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, «Вино из одуванчков» Рэя Бредбери и «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.

Рейтинг составлен на основе данных о продажах от ведущих российских издательств и крупных книжных магазинов.

На сайте Forbes приводится топ-20 художественных бестселлеров 2016 года.

1. Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя»

2. Грегори Дэвид Робертс «Шантарам-2. Тень горы»

3. Джоджо Мойес «После тебя»

4. Татьяна Устинова «Вселенский заговор»

5. Зоя Сагг «Девушка Online: в турне»

6. Виктор Пелевин «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»

7. Роберт Гэлбрейт «На службе зла»

8. Евгений Водолазкин «Авиатор»

9. Даниэл Киз «Пятая Салли»

10. Эльчин Сафарли «Расскажи мне о море»

11. Сесилия Ахерн «Клеймо»

12. Мишель Уэльбек «Покорность»

13. Энни Тайлер «Катушка синих ниток»

14. Наринэ Абгарян «Зулали»

15. Жан-Кристоф Гранже «Лонтано»

16. Мариша Пессл «Ночное кино»

17. Алексей Иванов «Тобол. Много званых»

18. Джон Бойн «Мальчик на вершине горы»

19. Донна Тартт «Маленький друг»

20. Джонотан Франзен «Безгрешность»

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru