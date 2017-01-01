Forbes назвал самые продаваемые книги 2016 года

По данным Forbes, читатели снова охотно тратят деньги на покупку книг. В 2016 году бумажные экземпляры покупали почти в два раза больше, чем в прошлом, отмечает издание.
Популярными стали книги: «Лестница Якова» Людмилы Улицкой (за год продано 56 460 экземпляров), «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной (85 360 экземпляров), «Девушка в поезде» Полы Хокинс (195 200 экземпляров) и «Таинственная история Билли Миллигана» Даниэла Киза (244 400 экземпляров).
Из современной классики активно покупали «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, «Вино из одуванчков» Рэя Бредбери и «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.
Рейтинг составлен на основе данных о продажах от ведущих российских издательств и крупных книжных магазинов.
На сайте Forbes приводится топ-20 художественных бестселлеров 2016 года.
1. Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя»
2. Грегори Дэвид Робертс «Шантарам-2. Тень горы»
3. Джоджо Мойес «После тебя»
4. Татьяна Устинова «Вселенский заговор»
5. Зоя Сагг «Девушка Online: в турне»
6. Виктор Пелевин «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами»
7. Роберт Гэлбрейт «На службе зла»
8. Евгений Водолазкин «Авиатор»
9. Даниэл Киз «Пятая Салли»
10. Эльчин Сафарли «Расскажи мне о море»
11. Сесилия Ахерн «Клеймо»
12. Мишель Уэльбек «Покорность»
13. Энни Тайлер «Катушка синих ниток»
14. Наринэ Абгарян «Зулали»
15. Жан-Кристоф Гранже «Лонтано»
16. Мариша Пессл «Ночное кино»
17. Алексей Иванов «Тобол. Много званых»
18. Джон Бойн «Мальчик на вершине горы»
19. Донна Тартт «Маленький друг»
20. Джонотан Франзен «Безгрешность»
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