ВС Украины проведут учения под названием «Несокрушимая устойчивость»

Вооруженные силы Украины в сентябре проведут ряд
командно-штабных учений с привлечением войск и оперативных резервов.
Украина в сентябре проведет стратегические комплексные учения «Несокрушимая устойчивость — 2017». Цель тренировок — дать отпор вооруженной агрессии противника, сообщили в Генштабе ВС Украины.
Виктор Муженко, глава Генштаба ВС Украины: «С 12 по 15 сентября будут проведены стратегические командно-штабные учения с органами военного управления, войсками (силами) „Несокрушимая устойчивость- 2017“. Их целью мы рассматриваем наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий».
Ранее сообщалось, что США утвердили поставку Украине военной техники на 175 млн долларов. А глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с президентом Украины пообещал и дальше расширять сотрудничество с Украиной в области обороны.
Напомним, что армии России и Белоруссии также в середине сентября планируют проведение стратегических учений «Запад-2017». Тренировки пройдут на полигонах обеих стран.
Виктор Муженко, глава Генштаба ВС Украины: «С 12 по 15 сентября будут проведены стратегические командно-штабные учения с органами военного управления, войсками (силами) „Несокрушимая устойчивость- 2017“. Их целью мы рассматриваем наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий».
Ранее сообщалось, что США утвердили поставку Украине военной техники на 175 млн долларов. А глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с президентом Украины пообещал и дальше расширять сотрудничество с Украиной в области обороны.
Напомним, что армии России и Белоруссии также в середине сентября планируют проведение стратегических учений «Запад-2017». Тренировки пройдут на полигонах обеих стран.
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