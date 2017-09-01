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  • 01.09, 20:39

    ВС Украины проведут учения под названием «Несокрушимая устойчивость»

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    ВС Украины проведут учения под названием «Несокрушимая устойчивость»

    ВС Украины проведут учения под названием «Несокрушимая устойчивость»

    Вооруженные силы Украины в сентябре проведут ряд командно-штабных учений с привлечением войск и оперативных резервов.

    Украина в сентябре проведет стратегические комплексные учения «Несокрушимая устойчивость — 2017». Цель тренировок — дать отпор вооруженной агрессии противника, сообщили в Генштабе ВС Украины.

    Виктор Муженко, глава Генштаба ВС Украины: «С 12 по 15 сентября будут проведены стратегические командно-штабные учения с органами военного управления, войсками (силами) „Несокрушимая устойчивость- 2017“. Их целью мы рассматриваем наращивание возможностей органами военного управления осуществлять управление войсками (силами) в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий».

    Ранее сообщалось, что США утвердили поставку Украине военной техники на 175 млн долларов. А глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с президентом Украины пообещал и дальше расширять сотрудничество с Украиной в области обороны.

    Напомним, что армии России и Белоруссии также в середине сентября планируют проведение стратегических учений «Запад-2017». Тренировки пройдут на полигонах обеих стран.

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