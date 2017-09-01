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  • 01.09, 19:08

    Пронесло: гигантский астероид Флоренс разминулся с Землей

    2 комментария
    Пронесло: гигантский астероид Флоренс разминулся с Землей

    Пронесло: гигантский астероид Флоренс разминулся с Землей

    Пронесло: гигантский астероид Флоренс разминулся с Землей

    Огромный астероид Флоренс пролетел в семи миллионах километров от Земли, не причинив вреда планете.

    Астероид приблизился на максимально близкое к Земле на расстояние в семь миллионов километров, что примерно в 18 раз больше расстояния до Луны. Однако вреда планете не причинил. В NASA заверили, что оснований для беспокойства больше нет, и не возникнет как минимум до 2500 года.

    Отмечается, что небесное тело еще несколько дней можно будет рассмотреть в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина.

    смотретьГигантский астероид Флоренс с огромной скоростью приближается к Земле
    Гигантский астероид Флоренс с огромной скоростью приближается к Земле
    Флоренс — крупнейший астероид, который пролетел рядом с Землей с момента, когда NASA занялось поиском и отслеживанием астероидов в околоземном пространстве. В то время как обычные астероиды меньше футбольного поля, диаметр этого великана достигает 4,5 километра. С учетом огромной скорости, с которой движется астероид, его столкновение с Землей привело бы к поистине катастрофичными последствиями.

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