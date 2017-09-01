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  • 01.09, 08:31
    Гигантский астероид Флоренс с огромной скоростью приближается к Земле. астероиды, космос, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГигантский астероид Флоренс с огромной скоростью приближается к Земле

    Гигантский астероид Флоренс с огромной скоростью приближается к Земле

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    Гигантский астероид Флоренс с огромной скоростью приближается к Земле

    Гигантский астероид Флоренс с огромной скоростью приближается к Земле

    Гигантский астероид Флоренс с огромной скоростью приближается к Земле

      Сегодня к Земле на минимальное расстояние приблизится астероид Флоренс. Его причисляют к потенциально опасным, причем среди них он — самый большой.

      В то время как обычные астероиды меньше футбольного поля, диаметр этого великана достигает 4,5 километра. Учитывая, что он несется на огромной скорости, столкновение с нашей планетой грозит поистине катастрофичными последствиями.

      Впрочем, астрономы говорят, что такой сценарий маловероятен. Это только по космическим меркам Флоренс буквально чиркнет по нашей планете. На самом деле расстояние будет огромным — 7 миллионов километров. Это в 18 раз дальше Луны. Нет вблизи и объектов, которые бы заставили астероид круто повернуть к Земле.

      Дмитрий Вибе, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН: «Конечно, тут не идет речь о том, что вот он летит, летит, вдруг повернет и столкнется с Землей. Так небесные тела себя не ведут. Чтобы он заметно изменил траекторию, он должен столкнуться с другим сопоставимым телом».

      Сейчас астрономы всего мира срочно расчехлили свои телескопы, чтобы рассмотреть Флоренс в деталях. В следующий раз он приблизится к Земле только через 40 лет.

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