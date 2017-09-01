В Госдуме предложили ответ на новые правила въезда на Украину

В Госдуме предложили обязать украинцев заранее заявлять о планирующихся поездках в Россию.
Россия может обязать граждан Украины, планирующих поездки в Россию, заранее уведомлять об этом соответствующие органы. Такая мера должна стать ответом на решение украинских властей ужесточить правила въезда на Украину россиян, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, ответ на новые миграционные правила должен быть готов немедленно в случае, если Украина эти правила введет.
При этом обязывать украинцев иметь биометрические паспорта Калашников считает излишним, передает «Интерфакс».
О необходимости ответных мер заявили также в Совфеде. Однако сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что эти меры должны быть не зеркальными, а точечными. Например, для жителей Донбасса правила въезда могут быть упрощенными.
Сергей Цеков, сенатор от Крыма: «России не стоит зеркально отвечать на эти меры. Мы видим, что значительная часть граждан Украины, которые приезжают в Россию, дружелюбно настроены по отношению к нам».
Цеков также отметил, что Россия для украинцев в настоящее время представляет больший интерес, чем Украина для россиян. Решение киевских властей об ужесточении правил въезда в итоге будет направлено против самой Украины, уверен сенатор.
В пятницу президент Украины Петр Порошенко подписал указ об усилении контроля за въездом и выездом иностранцев. С 1 января 2018 года для иностранцев будет установлено правило о въезде по биометрическому паспорту. Порошенко подчеркнул, что ужесточение введено в первую очередь для россиян.
При этом обязывать украинцев иметь биометрические паспорта Калашников считает излишним, передает «Интерфакс».
О необходимости ответных мер заявили также в Совфеде. Однако сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что эти меры должны быть не зеркальными, а точечными. Например, для жителей Донбасса правила въезда могут быть упрощенными.
Сергей Цеков, сенатор от Крыма: «России не стоит зеркально отвечать на эти меры. Мы видим, что значительная часть граждан Украины, которые приезжают в Россию, дружелюбно настроены по отношению к нам».
Цеков также отметил, что Россия для украинцев в настоящее время представляет больший интерес, чем Украина для россиян. Решение киевских властей об ужесточении правил въезда в итоге будет направлено против самой Украины, уверен сенатор.
В пятницу президент Украины Петр Порошенко подписал указ об усилении контроля за въездом и выездом иностранцев. С 1 января 2018 года для иностранцев будет установлено правило о въезде по биометрическому паспорту. Порошенко подчеркнул, что ужесточение введено в первую очередь для россиян.
Комментарии