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  • 01.09, 16:07

    Порошенко ужесточил правила въезда на Украину для россиян

    4 комментария
    Порошенко ужесточил правила въезда на Украину для россиян

    Порошенко ужесточил правила въезда на Украину для россиян

    Порошенко ужесточил правила въезда на Украину для россиян

    Пётр Порошенко подписал указ об усилении контроля за въездом и выездом иностранцев.

    Уже с 1 января 2018 года для иностранцев будет установлено правило о въезде по биометрическому паспорту. В случае его отсутствия, биометрические данные будут фиксироваться на границе.

    При этом Порошенко подчеркнул, что считает эту меру абсолютно оправданной, и заявил, что в первую очередь она касается россиян, передает УНИАН.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Считаю, что эта практика, которая распространена в условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, вполне оправдана».

    Кроме того, в указе говорится, что правительство при участии СБУ в месячный срок должно принять меры по совершенствованию законодательства о регистрации места жительства или пребывания иностранцев, в том числе граждан РФ, прибывших на Украине из государств миграционного риска.

    Также правительству поручено обновить перечень государств миграционного риска, в частности, внести в него Российскую Федерацию, сообщили в пресс-службе президента Украины.

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