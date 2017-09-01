Порошенко ужесточил правила въезда на Украину для россиян

Пётр Порошенко подписал указ об усилении контроля за въездом и выездом иностранцев.
Уже с 1 января 2018 года для иностранцев будет установлено правило о въезде по биометрическому паспорту. В случае его отсутствия, биометрические данные будут фиксироваться на границе.
При этом Порошенко подчеркнул, что считает эту меру абсолютно оправданной, и заявил, что в первую очередь она касается россиян, передает УНИАН.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Считаю, что эта практика, которая распространена в условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, вполне оправдана».
Кроме того, в указе говорится, что правительство при участии СБУ в месячный срок должно принять меры по совершенствованию законодательства о регистрации места жительства или пребывания иностранцев, в том числе граждан РФ, прибывших на Украине из государств миграционного риска.
Также правительству поручено обновить перечень государств миграционного риска, в частности, внести в него Российскую Федерацию, сообщили в пресс-службе президента Украины.
При этом Порошенко подчеркнул, что считает эту меру абсолютно оправданной, и заявил, что в первую очередь она касается россиян, передает УНИАН.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Считаю, что эта практика, которая распространена в условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, вполне оправдана».
Кроме того, в указе говорится, что правительство при участии СБУ в месячный срок должно принять меры по совершенствованию законодательства о регистрации места жительства или пребывания иностранцев, в том числе граждан РФ, прибывших на Украине из государств миграционного риска.
Также правительству поручено обновить перечень государств миграционного риска, в частности, внести в него Российскую Федерацию, сообщили в пресс-службе президента Украины.
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