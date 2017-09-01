Киев подозревает Москву в намерении захватить «коридор в Калининград»

В украинском Генштабе полагают, что совместные учения России и Белоруссии могут закончиться захватом территории Польши и Литвы.
Совместные учения России и Белоруссии могут закончиться попыткой прорыва военных в сторону Калининградской области и захватом русскими Польши и Литвы. Об этом в интервью СМИ сообщил спикер украинского Генштаба полковник Владислав Волошин.
Владислав Волошин, спикер украинского Генштаба: «Там есть Сувалкский коридор, который Беларусь и российскую Калининградскую область разъединяет. Это довольно небольшое расстояние, это Польша и Литва. И провести в этом коридоре такую операцию с „ихтамнетами“ достаточно просто. Как показали события в Крыму и Донбассе».
Волошин также подозревает, что часть российских военных могут остаться в Белоруссии. «Россия заявила, что она ввела в Беларусь три тысячи военных. При этом сколько она на самом деле ввела, никто не знает», — отметил украинский полковник.
Ранее подобные опасения высказывал американский генерал Бен Ходжес, командующий сухопутными войсками ВС США в ЕС. Он назвал учения «троянский конем для Европы».
Стратегические учения «Запад-2017» пройдут 14–20 сентября на полигонах в Белоруссии и России. Планируется, что в них примут участие около 12,7 тысячи военнослужащих, в том числе на территории Белоруссии — около 10,2 тысячи военных. В Белоруссии назвали «смешными» заявления о возможности агрессии во время учений. И Москва, и Минск напоминают, что учения будут открыты для иностранных наблюдателей.
Владислав Волошин, спикер украинского Генштаба: «Там есть Сувалкский коридор, который Беларусь и российскую Калининградскую область разъединяет. Это довольно небольшое расстояние, это Польша и Литва. И провести в этом коридоре такую операцию с „ихтамнетами“ достаточно просто. Как показали события в Крыму и Донбассе».
Волошин также подозревает, что часть российских военных могут остаться в Белоруссии. «Россия заявила, что она ввела в Беларусь три тысячи военных. При этом сколько она на самом деле ввела, никто не знает», — отметил украинский полковник.
Ранее подобные опасения высказывал американский генерал Бен Ходжес, командующий сухопутными войсками ВС США в ЕС. Он назвал учения «троянский конем для Европы».
Стратегические учения «Запад-2017» пройдут 14–20 сентября на полигонах в Белоруссии и России. Планируется, что в них примут участие около 12,7 тысячи военнослужащих, в том числе на территории Белоруссии — около 10,2 тысячи военных. В Белоруссии назвали «смешными» заявления о возможности агрессии во время учений. И Москва, и Минск напоминают, что учения будут открыты для иностранных наблюдателей.
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