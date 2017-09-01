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  • 01.09, 19:08

    Киев подозревает Москву в намерении захватить «коридор в Калининград»

    3 комментария

    Киев подозревает Москву в намерении захватить «коридор в Калининград»

    Киев подозревает Москву в намерении захватить «коридор в Калининград»

    В украинском Генштабе полагают, что совместные учения России и Белоруссии могут закончиться захватом территории Польши и Литвы.

    Совместные учения России и Белоруссии могут закончиться попыткой прорыва военных в сторону Калининградской области и захватом русскими Польши и Литвы. Об этом в интервью СМИ сообщил спикер украинского Генштаба полковник Владислав Волошин.

    Владислав Волошин, спикер украинского Генштаба: «Там есть Сувалкский коридор, который Беларусь и российскую Калининградскую область разъединяет. Это довольно небольшое расстояние, это Польша и Литва. И провести в этом коридоре такую операцию с „ихтамнетами“ достаточно просто. Как показали события в Крыму и Донбассе».

    Волошин также подозревает, что часть российских военных могут остаться в Белоруссии. «Россия заявила, что она ввела в Беларусь три тысячи военных. При этом сколько она на самом деле ввела, никто не знает», — отметил украинский полковник.

    Ранее подобные опасения высказывал американский генерал Бен Ходжес, командующий сухопутными войсками ВС США в ЕС. Он назвал учения «троянский конем для Европы».

    Стратегические учения «Запад-2017» пройдут 14–20 сентября на полигонах в Белоруссии и России. Планируется, что в них примут участие около 12,7 тысячи военнослужащих, в том числе на территории Белоруссии — около 10,2 тысячи военных. В Белоруссии назвали «смешными» заявления о возможности агрессии во время учений. И Москва, и Минск напоминают, что учения будут открыты для иностранных наблюдателей.

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