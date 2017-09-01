Россиянку в Таиланде расстрелял рецидивист из Нигерии

Полиция Пхукета задержала мужчину, тяжело ранившего россиянку Елену Харенко при попытке ограбления.
Полиция острова Пхукет задержала грабителя, напавшего на россиянку Елену Харенко и тяжело ранившего ее. Преступник оказался гражданином Нигерии, и в Таиланде он находился по давно истекшей визе. Он подозревается в нескольких кражах из домов и квартир на острове. Полиция считает, что его жена-тайка продавала краденое имущество. Она также была задержана, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя полиции острова.
Сообщается также, что Харенко опознала преступника.
В ночь на среду злоумышленник пробрался на виллу предпринимательницы Харенко на Пхукете и, обнаружив, что в доме кто-то есть, стал стрелять. Россиянка получила два огнестрельных ранения. Харенко была госпитализирована, ей сделали операцию.
Злоумышленник вынес из дома сейф, но выбросил его, так как он оказался пустым. Также преступник украл у Харенко ноутбук, он был обнаружен у жены подозреваемого, которая собиралась отправить его по почте в Бангкок.
Сообщается также, что Харенко опознала преступника.
В ночь на среду злоумышленник пробрался на виллу предпринимательницы Харенко на Пхукете и, обнаружив, что в доме кто-то есть, стал стрелять. Россиянка получила два огнестрельных ранения. Харенко была госпитализирована, ей сделали операцию.
Злоумышленник вынес из дома сейф, но выбросил его, так как он оказался пустым. Также преступник украл у Харенко ноутбук, он был обнаружен у жены подозреваемого, которая собиралась отправить его по почте в Бангкок.
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