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  • 01.09, 17:36

    Россиянку в Таиланде расстрелял рецидивист из Нигерии

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    Россиянку в Таиланде расстрелял рецидивист из Нигерии

    Россиянку в Таиланде расстрелял рецидивист из Нигерии

    Полиция Пхукета задержала мужчину, тяжело ранившего россиянку Елену Харенко при попытке ограбления.

    Полиция острова Пхукет задержала грабителя, напавшего на россиянку Елену Харенко и тяжело ранившего ее. Преступник оказался гражданином Нигерии, и в Таиланде он находился по давно истекшей визе. Он подозревается в нескольких кражах из домов и квартир на острове. Полиция считает, что его жена-тайка продавала краденое имущество. Она также была задержана, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя полиции острова.

    Сообщается также, что Харенко опознала преступника.

    смотретьРаненная на Пхукете россиянка пыталась дать бой грабителям
    Раненная на Пхукете россиянка пыталась дать бой грабителям
    В ночь на среду злоумышленник пробрался на виллу предпринимательницы Харенко на Пхукете и, обнаружив, что в доме кто-то есть, стал стрелять. Россиянка получила два огнестрельных ранения. Харенко была госпитализирована, ей сделали операцию.

    Злоумышленник вынес из дома сейф, но выбросил его, так как он оказался пустым. Также преступник украл у Харенко ноутбук, он был обнаружен у жены подозреваемого, которая собиралась отправить его по почте в Бангкок.

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