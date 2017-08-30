Раненная на Пхукете россиянка пыталась дать бой грабителям

Раненная на Пхукете россиянка перенесла операцию и находится в палате отделения интенсивной терапии. Женщина в сознании, но все еще крайне слаба.
Бизнес-леди Елену Харенко тяжело ранили грабители, которые ворвались в ее апартаменты. Судя по всему, преступники полагали, что дома никого нет. Попытались взломать сейф, а когда в комнату вошла женщина, запаниковали и открыли огонь. Злоумышленники выстрелили дважды: попали в живот и ногу. К счастью, россиянка уже пришла в себя после операции и сейчас дает показания тайским полицейским.
Сотрудники клиники, где находится Елена, подтверждают: женщина в палате отделения интенсивной терапии. Пациентка в сознании, но все еще крайне слаба.
Вместе с мужем Елена переехала на Пхукет из Краснодарского края восемь лет назад. На родине у женщины есть свой бизнес. Им она управляет на расстоянии. Здесь, на райском острове, супруги Харенко построили шикарную виллу. Особое внимание уделили безопасности: высокий забор, металлические двери, система видеонаблюдения и сигнализации. Потому, когда вооруженные преступники проникли в ее дом, женщина была уже наготове. Она попыталась противостоять преступникам, но силы оказались не равны.
Известно, что из виллы бизнес-леди пропал небольшой сейф, но, по словам Елены, преступники на него позарились напрасно: он был пуст. Деньги женщина предусмотрительно дома не хранила, после того как в 2013-м напали на ее зятя, тоже коммерсанта. У Евгения Пожиткова был свой бизнес в Сингапуре. Грабители забрались в его коттедж, мужчина тоже пытался сопротивляться, но был смертельно ранен. Убийца уже отбывает наказание в тюрьме. Могут ли два этих преступления быть связаны между собой, сейчас выясняют стражи порядка. К расследованию уже подключились наши дипломаты.
Полицейские не исключают и того, что нападение могло быть как-то связано с бизнесом россиянки. Но скорее всего, говорят правоохранители, грабители все же польстились на шикарный особняк и были уверены, что владельцев нет дома, а получив отпор, открыли огонь. Впрочем, сейчас сыщикам предстоит отработать все возможные версии.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
Сотрудники клиники, где находится Елена, подтверждают: женщина в палате отделения интенсивной терапии. Пациентка в сознании, но все еще крайне слаба.
Вместе с мужем Елена переехала на Пхукет из Краснодарского края восемь лет назад. На родине у женщины есть свой бизнес. Им она управляет на расстоянии. Здесь, на райском острове, супруги Харенко построили шикарную виллу. Особое внимание уделили безопасности: высокий забор, металлические двери, система видеонаблюдения и сигнализации. Потому, когда вооруженные преступники проникли в ее дом, женщина была уже наготове. Она попыталась противостоять преступникам, но силы оказались не равны.
Известно, что из виллы бизнес-леди пропал небольшой сейф, но, по словам Елены, преступники на него позарились напрасно: он был пуст. Деньги женщина предусмотрительно дома не хранила, после того как в 2013-м напали на ее зятя, тоже коммерсанта. У Евгения Пожиткова был свой бизнес в Сингапуре. Грабители забрались в его коттедж, мужчина тоже пытался сопротивляться, но был смертельно ранен. Убийца уже отбывает наказание в тюрьме. Могут ли два этих преступления быть связаны между собой, сейчас выясняют стражи порядка. К расследованию уже подключились наши дипломаты.
Полицейские не исключают и того, что нападение могло быть как-то связано с бизнесом россиянки. Но скорее всего, говорят правоохранители, грабители все же польстились на шикарный особняк и были уверены, что владельцев нет дома, а получив отпор, открыли огонь. Впрочем, сейчас сыщикам предстоит отработать все возможные версии.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
Комментарии